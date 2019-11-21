58% украинцев против легализации азартных игр, – опрос

Социологическая группа «Рейтинг» провела исследование отношения граждан Украины к азартным играм.

Как оказалось, большинство украинцев не считают себя азартными людьми и не поддерживают легализацию игорного бизнеса, пишет Zik.

Как следует из материалов исследования, 58% опрошенных категорически против любой легализации, 27% – допускают легализацию при условии, что игра будет проходить в специально отведенных местах. Только 11% опрошенных высказались в поддержку легализации азартного бизнеса.

Среди всех видов игорного бизнеса наибольшее доверие украинцев вызывают лотереи, наименьшее – интернет-казино и игровые автоматы. При этом однозначно азартными называют себя 9% участников исследования.

Как сообщалось, Верховная Рада планирует в ближайшее время рассмотреть вопрос легализации в Украине азартных игр. Эксперты предупреждают, что разработанный Кабмином законопроект приведет к росту числа людей, страдающих игровой зависимостью.