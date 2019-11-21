14:25
21 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Russo Turisto в Сирии. Профессор Жириновский
      Вєсті Кремля
      22:03, 20 ноября
      Вести.UA: Зеленский начал верить в суеверия. Скабеева о переселении во Львов
      Вєсті.UA
      20:07, 20 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА

      58% украинцев против легализации азартных игр, – опрос

      31 Читати новину українською
      Азартные игры / lutsk.eu

      Социологическая группа «Рейтинг» провела исследование отношения граждан Украины к азартным играм.

      Как оказалось, большинство украинцев не считают себя азартными людьми и не поддерживают легализацию игорного бизнеса, пишет Zik.

      Как следует из материалов исследования, 58% опрошенных категорически против любой легализации, 27% – допускают легализацию при условии, что игра будет проходить в специально отведенных местах. Только 11% опрошенных высказались в поддержку легализации азартного бизнеса.

      Среди всех видов игорного бизнеса наибольшее доверие украинцев вызывают лотереи, наименьшее – интернет-казино и игровые автоматы. При этом однозначно азартными называют себя 9% участников исследования.

      Как сообщалось, Верховная Рада планирует в ближайшее время рассмотреть вопрос легализации в Украине азартных игр. Эксперты предупреждают, что разработанный Кабмином законопроект приведет к росту числа людей, страдающих игровой зависимостью.

      Лица Евромайдана: где сейчас лидеры протестов
      сегодня
      3403
      Теги: Новости Украины Азартные игры
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Рынок земли: победа лоббизма над протестом
      сегодня , 12:50 Рынок земли: победа лоббизма над протестом
      21
      Россия проиграет: что будет с газовым рынком Европы
      сегодня , 12:00 Россия проиграет: что будет с газовым рынком Европы
      Ель Мюрид 1383
      Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      19 ноября , 13:17 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      290
      Лица Евромайдана: где сейчас лидеры протестов
      сегодня , 11:02 Лица Евромайдана: где сейчас лидеры протестов
      Світлана Попова 3399
      Защитят ли США активистов Гонконга: разбор решения Сената
      сегодня , 09:40 Защитят ли США активистов Гонконга: разбор решения Сената
      Богдан Мірошниченко 140
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук