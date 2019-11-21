58% українців проти легалізації азартних ігор, – опитування

Соціологічна група "Рейтинг" провела дослідження ставлення громадян України до азартних ігор.

Як виявилося, більшість українців не вважають себе азартними людьми і не підтримують легалізацію грального бізнесу, пише Zik.

Як випливає з матеріалів дослідження, 58% опитаних категорично проти будь-якої легалізації, 27% – допускають легалізацію за умови, що гра відбуватиметься в спеціально відведених місцях. Лише 11% опитаних висловилися на підтримку легалізації азартного бізнесу.

Серед усіх видів грального бізнесу найбільшу довіру українців викликають лотереї, найменшу – інтернет-казино та ігрові автомати. При цьому однозначно азартними називають себе 9% учасників дослідження.

Як повідомлялося, Верховна Рада планує найближчим часом розглянути питання легалізації в Україні азартних ігор. Експерти попереджають, що розроблений Кабміном законопроєкт призведе до зростання числа людей, які страждають ігровою залежністю.