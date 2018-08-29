590 дней без правительства: Северная Ирландия поставила новый мировой рекорд

В Северной Ирландии более чем полтора года не могут сформировать правительство. Это новый мировой рекорд.

Об этом сообщает The New York Times.

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Правительство в стране распалось в январе 2017-ого. Причиной стал неоднозначный экологический закопроект. Потом чиновники не могли найти общий язык и в других политических вопросах. После внутреннего раскола правительству так и не удалось восстановить свою работу вплоть до ныне.

Это вызвало возмущение в ирландцев, поэтому они неоднократно выходили на протесты и призвали наконец найти выход из сложной ситуации и взяться за работу. С аналогичным заявлением выступила и центральная власть Объединенного Королевства Великой Британии и Северной Ирландии.

Заметим, что ранее рекорд "нерабочего парламента" принадлежал Бельгии. С 2010 года по 2011-й там не могли назначить правительство 540 дней.