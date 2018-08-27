Изнасилование священниками: Папа Римский попросил прощения за грехи церкви

Папа Римский Франциск попросил прощения за отвратительные грехи церкви, в частности, за сексуальное насилие над детьми со стороны духовенства. Тему злодеяний священников он поднял во время своего исторического визита в Ирландию. Это первый папский визит в страну почти за четыре десятилетия.

Открытая рана, которая заставляет искать справедливости – так Папа Римский Франциск охарактеризовал сексуальное насилие в католической церкви. Во время двухдневного визита в Ирландию понтифик лично встретился с восемью бывшими жертвами священников-педофилов и попросил прощения.

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"Я прошу прощения за эти грехи, за скандал и измену, которые многие почувствовали в семье Божьей. Я прошу покровительства для каждого, кто пережил всякое насилие, а также недопущения таких ситуаций в будущем", – сказал Папа Римский Франциск.



А тем временем в небольшом городке Туам визит Папы Римского вызвал массовый протест. Люди прошлись по улицам города в память почти тысячи детей, которых замучили в стенах католического приюта и похоронили в массовой могиле. Речь идет о детях, рожденных вне брака. Их еще при рождении забрали у незамужних матерей и поместили в специальные детские дома. Там дети не выдерживали жестокого обращения и пыток. Такие заведения действовали в Ирландии вплоть до 90-х. Те, кто в них выжил, с ужасом вспоминают свое детство и критикуют Ватикан за покрытие священников-тиранов и нежелание проводить реформы.

Нас воспитывали в церковных заведениях, но к нам не относились по-христиански. Нас не любили и о нас не заботились. Нас насиловали, пытали, морили голодом и игнорировали наши потребности. И все эти заявления понтифика – это просто позор и обычное шоу,

– сказала Маргарет Макгукин, которая выжила в католическом приюте.

Ирландия – страна, в которой позиции католической церкви были очень сильными. Однако, такие скандалы вокруг злоупотреблений со стороны духовенства разрушили доверие к ней. Ведь расследования свидетельствуют – преступления священников покрывали на протяжении десятилетий. Поэтому жители страны на недавних референдумах дали согласие на аборты и однополые браки, выступив против рекомендаций католиков.