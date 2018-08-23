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Папа Римский поздравил украинцев с Днем Независимости

34 Читати новину українською
Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск / tabloid.informator.news

Папа Римский Франциск направил поздравление президенту и гражданам Украины по случаю 27 годовщины независимости.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

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"Надеюсь, что стремление найти решение на благо мира, к которому так стремится народ, принесет положительные результаты для всей страны, особенно для жителей регионов, пораженных конфликтом", – говорится в сообщении.

Также Украину с Днем Независимости поздравил Король Нидерландов Виллем-Александр, Король Швеции Карл Густав XVI, Король Бельгийцев Филипп, президент Латвии Раймондс Вейонис и президент Италии Серджио Маттарелла, генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович, представители Республики Сан -Марино Стефано Палмиери и Маттео Чачи.

Теги: Новости Украины Новости политики День Независимости Петр Порошенко Папа Римский
Источник: 24 Канал
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