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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Папа Римський привітав українців з Днем Незалежності

28 Читать новость на русском
Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск / tabloid.informator.news

Папа Римський Франциск надіслав вітання президенту та громадянам України з нагоди 27 річниці незалежності.

Про це повідомляє прес-служба президента.

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"Сподіваюся, що прагнення знайти рішення на благо миру, до якого так прагне народ, принесе позитивні результати для усієї країни, особливо для жителів регіонів, уражених конфліктом", – йдеться у повідомленні.

Також Україну з Днем Незалежності привітав Король Нідерландів Віллем-Александр, Король Швеції Карл Густав XVI, Король Бельгійців Філіп, президент Латвії Раймондс Вейонис та президент Італії Серджіо Маттарелла, генерал-губернатор Австралії Пітер Косгроув, голова Президії Боснії і Герцоговини Бакір Ізетбеговіч, представники Республіки Сан-Марино Стефано Палмієрі та Маттео Чачі.

Теги: Новини України Новини політики День Незалежності Папа Римський Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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