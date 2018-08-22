Підтримка України є постійною, – Макрон привітав Порошенка з Днем Незалежності
Президент Петро Порошенко вже отримує привітання від світових лідерів з нагоди Дня Незалежності України.
Як інформує прес-служба глави держави, на адресу Порошенка вже надійшло привітання з нагоди Дня Незалежності України від президента Франції Еммануеля Макрона.
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Франція залишається опліч України у пошуках сталого рішення конфлікту, який лютує на Сході вашої країни. Наша підтримка Україні є постійною через залучення Франції до "Нормандського формату,
– нагадав Макрон у своєму вітальному листі.
Він запевнив у відданності Франції і всього Європейського Союзу "суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".
"Франція не визнає незаконної анексії Криму з боку Росії і вважає силовий перегляд кордонів таким, що суперечить міжнародному праву", – наголосив французький лідер.
Макрон також похвалив Україну за втілені реформи.
"Ви можете розраховувати на підтримку з боку Франції, аби допомогти вам в реалізації цієї вимогливої програми реформ та супроводжувати Україну на шляху поглиблення її партнерства з Європейським Союзом", – зазначив Еммануель Макрон.
В Адміністрації Президента України зазначають, що, окрім президента Франції, вітальні слова з нагоди Дня незалежності України уже отримали від Папи Римського Франциска, короля Нідерландів, королів Швеції та Бельгії, а також від президента Латвії та лідера Італії, генерал-губернатора Австралії та інших.
24 серпня у День Незалежності на Майдані Незалежності у Києві відбудеться урочистий військовий парад, який особисто прийматиме Президент України Петро Порошенко.