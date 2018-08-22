Підтримка України є постійною, – Макрон привітав Порошенка з Днем Незалежності

Президент Петро Порошенко вже отримує привітання від світових лідерів з нагоди Дня Незалежності України.

Як інформує прес-служба глави держави, на адресу Порошенка вже надійшло привітання з нагоди Дня Незалежності України від президента Франції Еммануеля Макрона.

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Франція залишається опліч України у пошуках сталого рішення конфлікту, який лютує на Сході вашої країни. Наша підтримка Україні є постійною через залучення Франції до "Нормандського формату,

– нагадав Макрон у своєму вітальному листі.

Він запевнив у відданності Франції і всього Європейського Союзу "суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".

"Франція не визнає незаконної анексії Криму з боку Росії і вважає силовий перегляд кордонів таким, що суперечить міжнародному праву", – наголосив французький лідер.

Макрон також похвалив Україну за втілені реформи.

"Ви можете розраховувати на підтримку з боку Франції, аби допомогти вам в реалізації цієї вимогливої програми реформ та супроводжувати Україну на шляху поглиблення її партнерства з Європейським Союзом", – зазначив Еммануель Макрон.

Вдячний Президенту Французької Республіки @EmmanuelMacron за привітання з нагоди Дня Незалежності України. Пан Макрон побажав нашій державі процвітання та миру і щоб зв’язки дружби та довіри, які поєднують наші країни, міцнішали і надалі.https://t.co/1YGCnQyxjX — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 серпня 2018 р.

В Адміністрації Президента України зазначають, що, окрім президента Франції, вітальні слова з нагоди Дня незалежності України уже отримали від Папи Римського Франциска, короля Нідерландів, королів Швеції та Бельгії, а також від президента Латвії та лідера Італії, генерал-губернатора Австралії та інших.

24 серпня у День Незалежності на Майдані Незалежності у Києві відбудеться урочистий військовий парад, який особисто прийматиме Президент України Петро Порошенко.