Парад на День Незалежності 2018: що Україна має на озброєнні

Ввечері 22 серпня на генеральній репетиції параду у Києві глядачі зможуть побачити як армійців різних підрозділів, так і бойову техніку і літаки. До слова, цьогоріч Україні є чим похвалитися. На парад приїдуть бойові машини та озброєння, яке ми почали виготовляти протягом року та яке нам надали країни-партнери.

На попередніх репетиціях параду вперше не лише українці, а й увесь світ побачив самохідну артустановку із сильним ім'ям "Богдана". Гаубиця повністю українського виробництва від шасі до ствола.

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"Вона розроблена українськими спеціалістами, на основі української технології українських шасі, української гармати, але там натівський 155-мм калібр", – зауважив керівник Українського мілітарного центру Тарас Чмут.



САУ "Богдана"

Гармата "Богдани" встановлена на колісне шасі, а не на гусеничне. Це додає їй маневреності. Вражає і швидкість, з якою стріляє – це 6 снарядів за хвилину на відстань до 60 кілометрів.

Серед військової техніки був і спільний проект із Саудівською Аравією – оперативно-тактичний комплекс "Сапсан". Його виробляють за кошти і на озброєння саудитів. Проте, якщо проект буде вдалим, Україна готова брати "Сапсан" і до себе на озброєння.



Оперативно-тактичний комплекс "Сапсан"

На репетиції також були і славнозвісні "Джевеліни" – протитанкові ракетні комплекси, які надали із запасів американської армії. Вони можуть знищити будь-який танк російського виробництва. Працюють за принципом – вистрілив і забув. Тобто політ ракети не потрібно супроводжувати і коригувати.



Протитанковий ракетний комплекс "Джавелін"

Така довіра з боку Америки до України дуже важлива.

Це є політичним кроком, який має продемонструвати іншим західним партнерам, які більш скептично до нас налаштовані, що США розглядає Україну як повноцінного, перспективного партнера. Що нам можна продавати військову техніку, тому що на сьогодні не всі готові нам навіть продавати,

– сказав експерт.

Ще один проект Збройних Сил України – ракета "Вільха". Це повністю українська ракета, яка здатна вражати на відстані до 70 кілометрів з можливістю подовження відстані до 120. Площа її ураження досі тримається в таємниці. Відомо лише, що ракета здатна вражати як наземні, так і водні цілі.

Загалом Хрещатиком проїхалось 250 одиниць техніки. Така кількість нового озброєння дійсно вражає.

Український обороний комплекс за чотири роки досягнув якихось космічних вершин для нас, які ми ніколи не бачили за всі 27 років,

– вважає Чмут.