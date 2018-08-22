День Незалежності наближається: Нацполіція вже перейшла на посилений режим служби

Від середи, 22 серпня, у Києві та регіонах працюватимуть антиконфліктні групи, кінологи, вибухотехніки та інші підрозділи Національної поліції у посиленому режимі, аби попередити провокації до Дня Незалежності.

До поліцейських долучаться і нацгвардійці, прикордонники, рятувальники.

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Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич раніше заявив, Національна поліція України готова протидіяти будь-яким можливим провокаціям під час святкування Дня незалежності України 24 серпня і підготовки до нього.

Зокрема, ситуацію пильнуватимуть працівники Служби безпеки. Адже, щороку Росія активізує проросійських найманців та їхніх поплічників на Донбасі саме у серпні.