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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

День Незалежності наближається: Нацполіція вже перейшла на посилений режим служби

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Нацполіція
Нацполіція / Фото з відкритих джерел

Від середи, 22 серпня, у Києві та регіонах працюватимуть антиконфліктні групи, кінологи, вибухотехніки та інші підрозділи Національної поліції у посиленому режимі, аби попередити провокації до Дня Незалежності.

До поліцейських долучаться і нацгвардійці, прикордонники, рятувальники. 

Читайте також:  День незалежності-2018: історія свята

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич раніше заявив, Національна поліція України готова протидіяти будь-яким можливим провокаціям під час святкування Дня незалежності України 24 серпня і підготовки до нього.

Зокрема, ситуацію пильнуватимуть працівники Служби безпеки. Адже, щороку Росія активізує проросійських найманців та їхніх поплічників на Донбасі саме у серпні. 

Теги: Новини України Поліція День Незалежності
Джерело: 24 Канал
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