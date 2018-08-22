День Независимости приближается: Нацполиция уже перешла на усиленный режим службы
Со среды, 22 августа, в Киеве и регионах будут работать антиконфликтные группы, кинологи, взрывотехники и другие подразделения Национальной полиции в усиленном режиме, чтобы предупредить провокации ко Дню Независимости.
К полицейским присоединятся и нацгвардейцы, пограничники, спасатели.
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Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич ранее заявил, Национальная полиция Украины готова противодействовать любым возможным провокациям во время празднования Дня независимости Украины 24 августа и подготовки к нему.
В частности, за ситуацией будут следить сотрудники Службы безопасности. Ведь ежегодно Россия активизирует пророссийских наемников и их пособников на Донбассе именно в августе.
Источник: 24 Канал
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