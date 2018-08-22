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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

День Независимости приближается: Нацполиция уже перешла на усиленный режим службы

21 Читати новину українською
Нацполиция
Нацполиция / Фото из открытых источников

Со среды, 22 августа, в Киеве и регионах будут работать антиконфликтные группы, кинологи, взрывотехники и другие подразделения Национальной полиции в усиленном режиме, чтобы предупредить провокации ко Дню Независимости.

К полицейским присоединятся и нацгвардейцы, пограничники, спасатели.

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Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич ранее заявил, Национальная полиция Украины готова противодействовать любым возможным провокациям во время празднования Дня независимости Украины 24 августа и подготовки к нему.

В частности, за ситуацией будут следить сотрудники Службы безопасности. Ведь ежегодно Россия активизирует пророссийских наемников и их пособников на Донбассе именно в августе.

Теги: Новости Украины День Независимости Полиция
Источник: 24 Канал
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