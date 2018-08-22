День Независимости приближается: Нацполиция уже перешла на усиленный режим службы

Со среды, 22 августа, в Киеве и регионах будут работать антиконфликтные группы, кинологи, взрывотехники и другие подразделения Национальной полиции в усиленном режиме, чтобы предупредить провокации ко Дню Независимости.

К полицейским присоединятся и нацгвардейцы, пограничники, спасатели. Читайте также: День независимости-2018: история праздника Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич ранее заявил, Национальная полиция Украины готова противодействовать любым возможным провокациям во время празднования Дня независимости Украины 24 августа и подготовки к нему. В частности, за ситуацией будут следить сотрудники Службы безопасности. Ведь ежегодно Россия активизирует пророссийских наемников и их пособников на Донбассе именно в августе.