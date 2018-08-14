15:01
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 21°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака
Вєсті Кремля
20:51, 13 серпня
Вєсті.UA. Таємниця скандального Ляшка. Знищення Медведчука
Вєсті.UA
20:49, 13 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У День незалежності України та перед ним можливі провокації, – поліція

142 Читать новость на русском
У День незалежності України та перед ним можливі провокації, попередили в поліції
У День незалежності України та перед ним можливі провокації, попередили в поліції / Ілюстративне фото

Національна поліція України готова протидіяти будь-яким можливим провокаціям під час святкування Дня незалежності України 24 серпня і підготовки до нього.

Про це 14 серпня заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Не виключаємо, що в цьому році можливі спроби провокацій як напередодні урочистостей, так і під час їх проведення... Для забезпечення безпеки будуть залучатися всі сили поліції. Їх координацію здійснюватимуть ситуаційні центри поліції, які почнуть працювати вже 22 серпня,
– розповів заступник голови Нацполіції.

Читайте також: День Незалежності 2018: програма заходів у містах України

Фацевич наголосив, що для підвищення заходів безпеки поліцейські взаємодіятимуть з працівниками Служби безпеки України та Управлінням державної охорони. До забезпечення правопорядку будуть задіяні і військовослужбовці Національної гвардії.

До Дня незалежності України заплановано більше тисячі урочистих заходів, в яких візьмуть участь близько 700 тисяч людей.

У свою чергу перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий заявив про необхідність чіткої координації дій всіх підрозділів МВС для ефективно співпраці щодо забезпечення правопорядку під час святкувань 27-ї річниці незалежності України.

Теги: Новини України Поліція День Незалежності Нацгвардія СБУ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Свободівці зносять паркан навколо Ради (Фото)
 12 грудня 2012 , 15:40 17
Україна – Туреччина: Шевченко визначився із заявкою на матч
 2 вересня 2017 , 10:48
Скендербеу – Динамо: Хацкевич взяв на гру 20 футболістів
 22 листопада 2017 , 16:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук