У День незалежності України та перед ним можливі провокації, – поліція

Національна поліція України готова протидіяти будь-яким можливим провокаціям під час святкування Дня незалежності України 24 серпня і підготовки до нього.

Про це 14 серпня заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Не виключаємо, що в цьому році можливі спроби провокацій як напередодні урочистостей, так і під час їх проведення... Для забезпечення безпеки будуть залучатися всі сили поліції. Їх координацію здійснюватимуть ситуаційні центри поліції, які почнуть працювати вже 22 серпня,

– розповів заступник голови Нацполіції.

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Фацевич наголосив, що для підвищення заходів безпеки поліцейські взаємодіятимуть з працівниками Служби безпеки України та Управлінням державної охорони. До забезпечення правопорядку будуть задіяні і військовослужбовці Національної гвардії.

До Дня незалежності України заплановано більше тисячі урочистих заходів, в яких візьмуть участь близько 700 тисяч людей.

У свою чергу перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий заявив про необхідність чіткої координації дій всіх підрозділів МВС для ефективно співпраці щодо забезпечення правопорядку під час святкувань 27-ї річниці незалежності України.