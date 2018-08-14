15:54
14 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
31°C 16°C
  • среда
    32°C 21°C
  • четверг
    29°C 20°C
  • пятница
    31°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, 13 августа
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, 13 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В День независимости Украины и перед ним возможны провокации, – полиция

54 Читати новину українською
В День независимости Украины и перед ним возможны провокации, предупредили в полиции
В День независимости Украины и перед ним возможны провокации, предупредили в полиции / Иллюстративное фото

Национальная полиция Украина готова противодействовать любым возможным провокациям во время празднования Дня независимости Украины 24 августа и подготовки к нему.

Об этом 14 августа заявил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, сообщает "Интерфакс-Украина".

Не исключаем, что в этом году возможны попытки провокаций как накануне торжеств, так и во время их проведения ... Для обеспечения безопасности будут привлекаться все силы полиции. Их координацию будут осуществлять ситуационные центры полиции, которые начнут работать уже 22 августа,
– рассказал заместитель председателя Нацполиции.

Читайте также: День Независимости 2018: программа мероприятий в городах Украины

Фацевич подчеркнул, что для повышения мер безопасности полицейские будут взаимодействовать с сотрудниками Службы безопасности Украины и Управлением государственной охраны. К обеспечению правопорядка будут задействованы и военнослужащие Национальной гвардии.

Ко Дню независимости Украины запланировано более тысячи торжественных мероприятий, в которых примут участие около 700 тысяч человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил о необходимости четкой координации действий всех подразделений МВД для эффективно сотрудничества по обеспечению правопорядка во время празднования 27-й годовщины независимости Украины.

Теги: Новости Украины День Независимости Полиция СБУ Нацгвардія
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Мисс Украина Вселенная 2018: имена всех финалисток
сегодня, 10:01 Мисс Украина Вселенная 2018: имена всех финалисток
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
День Независимости 2018 в Киеве: афиша мероприятий в столице
 3 августа , 18:41
Сильный ливень в Киеве превратил улицы в реки: появились фото и видео
 25 мая 2016 , 17:49
Шевченко не умеет говорить и доносить свои мысли, вся надежда на иностранцев-помощников, – один из лучших бомбардиров Украины
 19 июля 2016 , 14:40
АПОЭЛ – Боруссия Д: Ярмоленко получил одну из худших оценок за матч
 18 октября 2017 , 09:40
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук