В День независимости Украины и перед ним возможны провокации, – полиция

Национальная полиция Украина готова противодействовать любым возможным провокациям во время празднования Дня независимости Украины 24 августа и подготовки к нему.

Об этом 14 августа заявил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, сообщает "Интерфакс-Украина".

Не исключаем, что в этом году возможны попытки провокаций как накануне торжеств, так и во время их проведения ... Для обеспечения безопасности будут привлекаться все силы полиции. Их координацию будут осуществлять ситуационные центры полиции, которые начнут работать уже 22 августа,

– рассказал заместитель председателя Нацполиции.

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Фацевич подчеркнул, что для повышения мер безопасности полицейские будут взаимодействовать с сотрудниками Службы безопасности Украины и Управлением государственной охраны. К обеспечению правопорядка будут задействованы и военнослужащие Национальной гвардии.

Ко Дню независимости Украины запланировано более тысячи торжественных мероприятий, в которых примут участие около 700 тысяч человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил о необходимости четкой координации действий всех подразделений МВД для эффективно сотрудничества по обеспечению правопорядка во время празднования 27-й годовщины независимости Украины.