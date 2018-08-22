Парад на День Независимости 2018: что у Украины есть на вооружении
Вечером 22 августа на генеральной репетиции парада в Киеве зрители смогут увидеть как армейцев различных подразделений, так и боевую технику и самолеты. К слову, в этом году Украине есть чем похвастаться. На парад приедут боевые машины и вооружение, которое мы начали производить в течение года и которое нам предоставили страны-партнеры.
На предыдущих репетициях парада впервые не только украинцы, а и весь мир увидел самоходную артустановку с сильным именем "Богдана". Гаубица полностью украинского производства от шасси до ствола.
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"Она разработана украинскими специалистами, на основе украинской технологии украинских шасси, украинской пушки, но там натовский 155-мм калибр", – отметил руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.
САУ "Богдана"
Пушка "Богданы" установлена на колесное шасси, а не на гусеничное. Это придает ей маневренности. Поражает и скорость, с которой стреляет – это 6 снарядов в минуту на расстояние до 60 километров.
Среди военной техники был и совместный проект с Саудовской Аравией – оперативно-тактический комплекс "Сапсан". Его производят за средства и на вооружение саудитов. Однако, если проект будет удачным, Украина готова принимать "Сапсан" и к себе на вооружение.
Оперативно-тактический комплекс "Сапсан"
На репетиции также были и знаменитые "Джевелины" – противотанковые ракетные комплексы, которые предоставили из запасов американской армии. Они могут уничтожить любой танк российского производства. Работают по принципу – выстрелил и забыл. То есть полет ракеты не нужно сопровождать и корректировать.
Противотанковый ракетный комплекс "Джавелин"
Такое доверие со стороны Америки к Украине очень важно.
Это является политическим шагом, который должен продемонстрировать другим западным партнерам, которые более скептически к нам настроены, что США рассматривает Украину как полноценного, перспективного партнера. Что нам можно продавать военную технику, потому что на сегодня не все готовы нам даже продавать,
– сказал эксперт.
Еще один проект Вооруженных Сил Украины – ракета "Ольха". Это полностью украинская ракета, способная поражать на расстоянии до 70 километров с возможностью удлинения расстояния до 120. Площадь ее поражения до сих пор держится в тайне. Известно лишь, что ракета способна поражать как наземные, так и водные цели.
В целом по Крещатику проехало 250 единиц техники. Такое количество нового вооружения действительно впечатляет.
Украинский оборона комплекс за четыре года достиг каких-то космических вершин для нас, которые мы никогда не видели за все 27 лет,
– считает Чмут.