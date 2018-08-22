Поддержка Украины является постоянной, – Макрон поздравил Порошенко с Днем Независимости

Президент Петр Порошенко уже получает поздравления от мировых лидеров по случаю Дня Независимости Украины.

Как информирует пресс-служба главы государства, на адрес Порошенко уже поступило поздравление по случаю Дня Независимости Украины от президента Франции Эммануэля Макрона.

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Франция остается бок о бок с Украиной в поисках устойчивого решения конфликта, который бушует на Востоке вашей страны. Наша поддержка Украине является постоянной путем привлечения Франции к "Нормандскому формату"

– напомнил Макрон в своем поздравительном письме.

Он заверил в преданности Франции и всего Европейского союза "суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

"Франция не признает незаконной аннексии Крыма со стороны России и считает силовой пересмотр границ таким, что противоречит международному праву", – подчеркнул французский лидер.

Макрон также похвалил Украину за воплощенные реформы.

"Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны Франции, чтобы помочь вам в реализации этой требовательной программы реформ и сопровождать Украину на пути углубления ее партнерства с Европейским союзом", – отметил Эммануэль Макрон.

Вдячний Президенту Французької Республіки @EmmanuelMacron за привітання з нагоди Дня Незалежності України. Пан Макрон побажав нашій державі процвітання та миру і щоб зв’язки дружби та довіри, які поєднують наші країни, міцнішали і надалі.https://t.co/1YGCnQyxjX — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 серпня 2018 р.

В Администрации Президента Украины отмечают, что, кроме президента Франции, поздравительные слова по случаю Дня независимости Украины уже получили от Папы Римского Франциска, короля Нидерландов, королей Швеции и Бельгии, а также от президента Латвии, лидера Италии, генерал-губернатора Австралии и других.

24 августа в День Независимости на Майдане Независимости в Киеве состоится торжественный военный парад, который лично будет принимать Президент Украины Петр Порошенко.