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Зґвалтування священиками: Папа Римський попросив прощення за гріхи церкви

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Папа Римський Франциск попросив пробачення за огидні гріхи церкви, зокрема, за сексуальне насильство над дітьми з боку духовенства. Тему злодіянь священиків він підняв під час свого історичного візиту до Ірландії. Це перший папський візит до країни майже за чотири десятиліття.

Відкрита рана, яка змушує шукати справедливості – так Папа Римський Франциск охарактеризував сексуальне насильство у католицькій церкві. Під час дводенного візиту до Ірландії понтифік особисто зустрівся з вісьмома колишніми жертвами священиків-педофілів і попросив вибачення.

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"Я прошу прощення за ці гріхи, за скандал і зраду, які багато хто відчув у сім'ї Божій. Я прошу заступництва для кожного, хто пережив будь-яке насильство, а також недопущення таких ситуацій у майбутньому", – сказав Папа Римський Франциск. 

А тим часом у невеликому містечку Туам візит Папи Римського спричинив масовий протест. Люди пройшлися вулицями міста, вшановуючи пам'ять майже тисячі дітей, яких закатували у стінах католицького притулку і поховали у масовій могилі. Йдеться про малюків, народжених поза шлюбом. Їх ще при народженні забрали у незаміжніх матерів і помістили у спеціальні сиротинці. Там діти не витримували жорстокого поводження та катувань. Такі заклади діяли в Ірландії аж до 90-х. Ті, хто в них вижив, з жахом згадують своє дитинство і критикують Ватикан за покривання священиків-тиранів та небажання проводити реформи.

Нас виховували у церковних закладах, але до нас не ставилися по-християнськи. Нас не любили і про нас не дбали. Нас ґвалтували, піддавали тортурам, морили голодом та ігнорували наші потреби. І всі ці заяви понтифіка – це просто ганьба і звичайнісіньке шоу,
– сказала Маргарет Макгукін, яка вижила у католицькому сиротинці. 

Ірландія – країна, в якій позиції католицької церкви були дуже сильними. Однак, такі скандали довкола зловживань з боку духовенства зруйнували довіру до неї. Адже розслідування свідчать – злочини священиків покривали упродовж десятиліть. Тож жителі країни на нещодавніх референдумах дали згоду на аборти та одностатеві шлюби, виступивши проти рекомендацій католиків.

Теги: Папа Римський Ірландія релігія
Джерело: 24 канал
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