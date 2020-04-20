5 человек сбежали из обсервации на Тернопольщине
В Тернопольской области ищут 5 человек, которые сбежали от обсервации после приезда из-за границы.
Как только была пересечена граница, они сбежали из автобуса. Об этом заявили во время заседания Тернопольского городского штаба.
Интересно Где в Украине наиболее добросовестно придерживаются карантина: неожиданные данные
По правилам карантина, эти люди должны были бы отправиться на обязательную 14-дневную обсервацию.
Если правоохранители найдут нарушителей, на них составят административный протокол.
Что известно о распространении COVID-19 в Украине и на Тернопольщине в частности
- По состоянию на 19 апреля в Украине подтвердили 5 449 случаев COVID-19 (из них 343 – за последние сутки). За сутки 19 апреля зафиксированы 8 летальных случаев, госпитализированы 97 человек. 72 человека выздоровели, среди них 1 ребенок и 12 медицинских работников. В целом в Украине уже 141 человек умер, а 347 человек выздоровели.
- По состоянию на 19 апреля в Тернопольской области зафиксировано 390 случаев;
- На Тернопольщине, где зафиксирована вспышка COVID-19, от коронавируса выздоровел городской голова Монастырыска Андрей Старух. Об этом он заявил 19 апреля на своей странице в фейсбуке. Повторный анализ на COVID-19 показал у него отрицательный результат.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 04:21 Самая кровавая стрельба за 30 лет произошла в Канаде: детали, фото, видео
сегодня , 09:17 Миранде Керр – 37: секреты счастья и гармонии от бывшего ангела Victoria's Secret
powered by lun.ua
Выбор редакции
-
Что делать с авто после долгого простоясегодня , 09:09
-
Социальная дистанция: что это и как надолго может затянутьсясегодня , 08:03
-
Овсяная каша с вишней и орехами от Евгения Клопотенко17 апреля , 20:09
-
На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов: где было горячее всегосегодня , 08:20
-
Большое обновление Prozorro: в системе публичных закупок произошли существенные изменениясегодня , 05:24
-
Карантин и экспорт: почему дальше будет хужесегодня , 08:40
Предложения партнеров
Комментарии