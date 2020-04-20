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      5 человек сбежали из обсервации на Тернопольщине

      - Читати новину українською
      На Тернопольщине люди сбежали из обсервации / Getty Images

      В Тернопольской области ищут 5 человек, которые сбежали от обсервации после приезда из-за границы.

      Как только была пересечена граница, они сбежали из автобуса. Об этом заявили во время заседания Тернопольского городского штаба.

      Интересно Где в Украине наиболее добросовестно придерживаются карантина: неожиданные данные

      По правилам карантина, эти люди должны были бы отправиться на обязательную 14-дневную обсервацию.

      Если правоохранители найдут нарушителей, на них составят административный протокол.

      Что известно о распространении COVID-19 в Украине и на Тернопольщине в частности

      • По состоянию на 19 апреля в Украине подтвердили 5 449 случаев COVID-19 (из них 343 – за последние сутки). За сутки 19 апреля зафиксированы 8 летальных случаев, госпитализированы 97 человек. 72 человека выздоровели, среди них 1 ребенок и 12 медицинских работников. В целом в Украине уже 141 человек умер, а 347 человек выздоровели.
      • По состоянию на 19 апреля в Тернопольской области зафиксировано 390 случаев;
      • На Тернопольщине, где зафиксирована вспышка COVID-19, от коронавируса выздоровел городской голова Монастырыска Андрей Старух. Об этом он заявил 19 апреля на своей странице в фейсбуке. Повторный анализ на COVID-19 показал у него отрицательный результат.

      Важливість карантину
      Важность карантина / Инфографика 24 каналу

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Тернополь Новости Украины
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