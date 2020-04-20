5 людей втекли з обсервації на Тернопільщині
У Тернопільській області шукають 5 людей, які втекли від обсервації після приїзду з-за кордону.
Тільки-но перетнувши кордон, вони втекли з автобуса. Про це заявили під час засідання Тернопільського міського штабу.
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За правилами карантину, ці люди мали б відправитися на обов'язкову 14-денну обсервацію.
Якщо правоохоронці знайдуть порушників, на них складуть адміністративний протокол.
Що відомо про поширення COVID-19 в Україні та на Тернопільщині зокрема
- Станом на 19 квітня Україні підтвердили 5449 випадків COVID-19 (з них 343 – за останню добу). За добу 19 квітня зафіксовано 8 летальних випадків, госпіталізували 97 осіб. 72 особи одужали, серед них 1 дитина та 12 медичних працівників. Загалом в Україні вже 141 людина померла, а 347 людини одужали.
- Станом на 19 квітня у Тернопільській області зафіксовано 390 випадків;
- На Тернопільщині, де зафіксований спалах COVID-19, від коронавірусу одужав міський голова Монастириська Андрій Старух. Про це він заявив 19 квітня на своїй сторінці у фейсбуці. Повторний аналіз на COVID-19 показав у нього негативний результат
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