17:14
20 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
18°C 13°C
  • понедельник
    19°C 9°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    25°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Лечение
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

5 самых распространенных заболеваний коленей: симптомы

190 Читати новину українською
5 самых распространенных заболеваний коленей
5 самых распространенных заболеваний коленей / oregonsportsnews.com

Колени являются одной из самых уязвимых частей тела из-за того, что они нужны для движения человека. Проблемы с коленями могут возникнуть в любом возрасте.

Вот самые распространенные заболевания коленей, пишет Cosmopolitan.

Читайте также: Как избежать боли в коленях: медики назвали несколько способов

Если вы чувствуете боль ниже колена или вокруг коленной чашечки, то это может быть тендинит – воспаление сухожилия. Этому заболеванию подвержены велосипедисты, бегуны и прыгуны.

Вздутое на вид колено свидетельствует о бурсите – околосуглобной сумке, которая расположена вокруг колена. При воспалении бурсит увеличивается в объеме, из-за чего возникает боль. Вызвать это заболевание может большая нагрузка в коленях. Бурсит лечат под наблюдением врача.

Если человек почувствовал сильную боль в колене, из-за чего не может ходить, то скорее всего это разрыв мениска. Это может вызвать травма или неудачное наступание на ногу после прыжка.

Разрыв крестообразной связки сопровождается внезапным хрустом в колене, болью и воспалением. Часто такое лечение предусматривает хирургическое вмешательство.

Если колено хрустнуло и распухло, то это свидетельствует о артрите – воспалительных процессах в суставе. У человека может возникнуть остеоартрит – дегенеративное заболевание, которое поражает суставы.

Читайте также: Как избавиться от боли в спине и суставах

Заболевание сопровождается болью в колене, сложностями с передвижением и онемением. Чаще всего лечение заключается в пересадке сустава.

В любых случаях стоит обратиться к врачу.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук