5 самых распространенных заболеваний коленей: симптомы

Колени являются одной из самых уязвимых частей тела из-за того, что они нужны для движения человека. Проблемы с коленями могут возникнуть в любом возрасте.

Вот самые распространенные заболевания коленей, пишет Cosmopolitan.

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Если вы чувствуете боль ниже колена или вокруг коленной чашечки, то это может быть тендинит – воспаление сухожилия. Этому заболеванию подвержены велосипедисты, бегуны и прыгуны.

Вздутое на вид колено свидетельствует о бурсите – околосуглобной сумке, которая расположена вокруг колена. При воспалении бурсит увеличивается в объеме, из-за чего возникает боль. Вызвать это заболевание может большая нагрузка в коленях. Бурсит лечат под наблюдением врача.

Если человек почувствовал сильную боль в колене, из-за чего не может ходить, то скорее всего это разрыв мениска. Это может вызвать травма или неудачное наступание на ногу после прыжка.

Разрыв крестообразной связки сопровождается внезапным хрустом в колене, болью и воспалением. Часто такое лечение предусматривает хирургическое вмешательство.

Если колено хрустнуло и распухло, то это свидетельствует о артрите – воспалительных процессах в суставе. У человека может возникнуть остеоартрит – дегенеративное заболевание, которое поражает суставы.

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Заболевание сопровождается болью в колене, сложностями с передвижением и онемением. Чаще всего лечение заключается в пересадке сустава.

В любых случаях стоит обратиться к врачу.