5 симптомов аппендицита, которые нельзя игнорировать

Воспаление аппендикса является очень распространенным расстройством в любом возрасте. Врачи убеждают, что когда аппендицит становится обузой, его нужно удалить.

Основным симптомом аппендицита является боль в животе, пишет Cosmo.

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Человек ощущает сильную боль в районе пупка и нижней части живота. Неприятные ощущения могут возникать при ходьбе или в транспорте.

О том, что у человека аппендицит, может свидетельствовать боль в животе в сочетании с тошнотой, рвотой и отсутствием аппетита.

Тошнота – один из симптомов аппендицита

При воспалении аппендицита, он давит на мочевой пузырь. Позывы в туалет учащаются. Этот признак можно заметить раньше, чем возникнет боль в животе.

Озноб и высокая температура – это ответ организма на воспалительный процесс внутри.

5 симптомов аппендицита

О том, что инфекция попала в организм, свидетельствует дезориентация. В сочетании с температурой медлить нельзя и нужно вызвать скорую помощь, ведь возможен летальный исход.

К слову, хотя боль в груди иногда может быть симптомом сердечной проблемы, существует много других возможных причин, среди которых есть серьезные условия для обращения к врачу.

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