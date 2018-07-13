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5 симптомов аппендицита, которые нельзя игнорировать

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5 симптомов аппендицита
5 симптомов аппендицита / agenrenalcare.com

Воспаление аппендикса является очень распространенным расстройством в любом возрасте. Врачи убеждают, что когда аппендицит становится обузой, его нужно удалить.

Основным симптомом аппендицита является боль в животе, пишет Cosmo.

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Человек ощущает сильную боль в районе пупка и нижней части живота. Неприятные ощущения могут возникать при ходьбе или в транспорте.

О том, что у человека аппендицит, может свидетельствовать боль в животе в сочетании с тошнотой, рвотой и отсутствием аппетита.

Нудота – один зі симптомів апендициту

Тошнота – один из симптомов аппендицита

При воспалении аппендицита, он давит на мочевой пузырь. Позывы в туалет учащаются. Этот признак можно заметить раньше, чем возникнет боль в животе.

Озноб и высокая температура – это ответ организма на воспалительный процесс внутри.

5 симптомів апендициту

5 симптомов аппендицита

О том, что инфекция попала в организм, свидетельствует дезориентация. В сочетании с температурой медлить нельзя и нужно вызвать скорую помощь, ведь возможен летальный исход.

К слову, хотя боль в груди иногда может быть симптомом сердечной проблемы, существует много других возможных причин, среди которых есть серьезные условия для обращения к врачу.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Инфекция
Источник: 24 Канал
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