5 специй, которые помогут похудеть

Любой диетолог вам скажет, что во время диеты надо следить не только за основной едой, но и за вкусовыми добавками. Однако, не все специи вредны, более того, некоторые из них наоборот способствуют похудению.

Об этом пишет издание vogue.ua.

По советам диетологов, вам надо добавлять в ваш рацион такие специи, как имбирь, шафран, корицу, базилик и гвоздику. Каждая из этих специй обладает особыми полезными свойствами.

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Так, ежедневное употребление чайной ложки корицы снижает уровень сахара и холестерина в крови, поэтому делает ее идеальным помощником при похудении. А имбирь, базилик и гвоздика восстанавливают защитные силы организма.

Шафран улучшает пищеварение и способствует выработке серотонина – гормона радости.