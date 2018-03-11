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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

5 стран Европы подписали письмо об опасности "Северного потока-2"

20:00, 11 марта 2606 Читати новину українською

Против "Северного потока-2" выступили главы парламентов уже 5-ти стран. Они подписали совместное письмо к Европейскому союзу.

Первыми письмо против "Северного потока-2" еще в начале марта подписали Спикеры парламентов Украины и Молдовы – Андрей Парубий и Андриан Канду. А сегодня, 11 марта – аналогичный шаг сделали их коллеги из Польши, Литвы и Латвии. В документе говорится, что "Северный поток-2" – это лишь инструмент Кремля. И он использует этот энергетический проект для дестабилизации ситуации в Европе.

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"Северный поток-2" – это не диверсификация источников газа, а углубление энергетической зависимости ЕС, особенно стран Центральной и Восточной Европы, от России, а следовательно, сохранение их уязвимости,
– говорится в письме.

Такой перспективой особенно обеспокоены в Польше. Там уже почувствовали на себе, что такое оказаться без газа посреди зимы из-за капризов России. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецький заявил, что "Северный поток – 2" может угрожать безопасности Балтийского региона.

Полностью политическим проектом этот газопровод недавно назвал и спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер. А вот в Германии, похоже, так не считают: дескать, российский газопровод в Балтийском море – это сугубо коммерческое дело.

Мы считаем, что это – экономический проект. Мы также выступаем за диверсификацию источников энергии. Мы хотим, чтобы транзит газа по-прежнему шел и через Украину. Но мы считаем, что "Северный поток-2" не содержит угрозы для диверсификации поставок,
– заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В январе Германия уже позволила строить газопровод в своих территориальных водах. Впрочем для начала работ Россия еще должна получить разрешение от Швеции, Финляндии и Дании. Если Кремлю все же удастся посторить "Северный поток-2", то Украина, по оценке экспертов "Нафтогаза", ежегодно будет терять около трех миллиардов долларов

Теги: Новости политики Газовый конфликт Латвия Литва Новости Польши
Источник: 24 Канал
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