5 країн Європи підписали лист про небезпеку "Північного потоку-2"

Проти "Північного потоку-2" виступили глави парламентів вже 5-ти країн Європи. Вони підписали спільний лист до Європейського союзу.

Першими лист проти "Північного потоку-2" ще на початку березня підписали Спікери парламентів України і Молдови – Андрій Парубій та Андріан Канду. А сьогодні, 11 березня – аналогічний крок зробили їхні колеги з Польщі, Литви і Латвії. У документі йдеться про те, що "Північний потік-2" – це лише інструмент Кремля. І він використає цей енергетичний проект для дестабілізації ситуації в Європі.

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"Північний потік-2" – це не диверсифікація джерел постачання газу, а поглиблення енергетичної залежності ЄС, особливо країн Центральної та Східної Європи, від Росії, а отже, збереження їх вразливості,

– йдеться в листі.

Такою перспективою особливо стурбовані в Польщі. Там вже відчули на собі, що таке опинитися без газу посеред зими через примхи Росії. Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що "Північний потік - 2" може загрожувати безпеці Балтійського регіону.

Повністю політичним проектом цей газопровід нещодавно назвав і спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер. А от у Німеччині, схоже, так не вважають: мовляв, російський газопровід у Балтійському морі – це суто комерційна справа.

"Ми вважаємо, що це – економічний проект. Ми також виступаємо за диверсифікацію джерел енергії. Ми хочемо, щоби транзит газу як і раніше йшов і через Україну. Але ми вважаємо, що "Північний потік-2" не містить загрози для диверсифікації постачань",

– заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

У січні Німеччина вже дозволила зводити газопровід у своїх територіальних водах. Втім для початку робіт Росія ще має отримати відповідні дозволи від Швеції, Фінляндії і Данії. Якщо Кремлю все ж таки вдасться звести "Північний потік-2", то Україна, за оцінкою експертів "Нафтогазу", щороку втрачатиме близько трьох мільярдів доларів