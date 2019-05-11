60-летие Кременчугского водохранилища: как амбиции советской власти погубили жизни людей

60 лет назад весной создали Кременчугское водохранилище. Из-за этого под воду ушли 200 сел, а людей силой заставили переселяться. Затопленными остались дома десятков тысяч людей на Черкасщине, Полтавщине и в Кировоградской области.

После голода и войны люди только начали возрождать хозяйства, поэтому до последнего отказывались бросать свои дома. Труднее всего было пожилым людям – они плакали и не хотели отдавать своих дома.

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Петр Компаниец – один из тех, чье село затопило водохранилище. Когда приказали переселяться – он был 16-летним мальчишкой. Отец погиб на войне, поэтому с матерью и малыми братьями сами строили новый дом.



Петр Компаниец, родное село которого затопило водохранилище

Всех жителей села Сагуновка переселили из зоны затопления, и даже сохранили старое название.

84-летняя Анастасия Нагнийная также родом оттуда. Старый дом не переносили, был из глины, поэтому с мужем и родителями сами строили новый дом.



84-летняя Анастасия Нагнийная тоже потеряла родной дом

В народном музее Сагуновки можно увидеть макет их разрушенной Сагуновки. На уменьшенной модели каждая хата расположена, как и прежде, а также рядом село Ломоватое.

Жители Сагуновки вспоминают прошлое: смотрите видео

Новую Сагуновку строили всей общиной – дома складывали и мазали вместе. Людям тогда выплатили компенсации, однако этих денег на новые дома не хватало, поэтому люди добавляли свои.

Они работали, а потом шли домой, а идти надо было от 5 до 8 километров. После того, как люди вечером переделали все домашние дела, они снова шли работать возле своих домов. Однако они были дружественными, никто никого не оставлял наедине с этим переселением, потому сообща строили дома,

– отметила заведующая народного музея Сагуновки Нина Кононенко.

Из-за создания Кременчугского водохранилища в Черкасской области такая же судьба ждала еще 30 сел.

Амбиции советской власти

Гидроэлектростанция была нужна, но специалисты уверяют: территорию затопления можно было уменьшить вдвое, но проектировщики этого не сделали.



Кременчугская ГЭС

"Безусловно это делалось в спешке, что там проектировщики, что у нас здесь. Была эта "штурмовщина", желание немедленно отрапортовать, взять план или перенести села. Выигрывали полгода те, которые там ничего не решали, но закладывали бомбу замедленного действия" – отметил заведующий кафедрой Черкасского национального университета Анатолий Морозов.

Строительством Кременчугского водохранилища навсегда затопили сотни гектаров пахотных земель, отселили две сотни сел, а 150 тысячи их жителей стали переселенцами.