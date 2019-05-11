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      60-летие Кременчугского водохранилища: как амбиции советской власти погубили жизни людей

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      60 лет назад весной создали Кременчугское водохранилище. Из-за этого под воду ушли 200 сел, а людей силой заставили переселяться. Затопленными остались дома десятков тысяч людей на Черкасщине, Полтавщине и в Кировоградской области.

      После голода и войны люди только начали возрождать хозяйства, поэтому до последнего отказывались бросать свои дома. Труднее всего было пожилым людям – они плакали и не хотели отдавать своих дома.

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      Петр Компаниец – один из тех, чье село затопило водохранилище. Когда приказали переселяться – он был 16-летним мальчишкой. Отец погиб на войне, поэтому с матерью и малыми братьями сами строили новый дом.

      водосховище кременчук срср
      Петр Компаниец, родное село которого затопило водохранилище

      Всех жителей села Сагуновка переселили из зоны затопления, и даже сохранили старое название.

      84-летняя Анастасия Нагнийная также родом оттуда. Старый дом не переносили, был из глины, поэтому с мужем и родителями сами строили новый дом.

      сагунівка водосховище
      84-летняя Анастасия Нагнийная тоже потеряла родной дом

      В народном музее Сагуновки можно увидеть макет их разрушенной Сагуновки. На уменьшенной модели каждая хата расположена, как и прежде, а также рядом село Ломоватое.

      Жители Сагуновки вспоминают прошлое: смотрите видео

      Новую Сагуновку строили всей общиной – дома складывали и мазали вместе. Людям тогда выплатили компенсации, однако этих денег на новые дома не хватало, поэтому люди добавляли свои.

      Они работали, а потом шли домой, а идти надо было от 5 до 8 километров. После того, как люди вечером переделали все домашние дела, они снова шли работать возле своих домов. Однако они были дружественными, никто никого не оставлял наедине с этим переселением, потому сообща строили дома,
      – отметила заведующая народного музея Сагуновки Нина Кононенко.

      Из-за создания Кременчугского водохранилища в Черкасской области такая же судьба ждала еще 30 сел.

      Амбиции советской власти

      Гидроэлектростанция была нужна, но специалисты уверяют: территорию затопления можно было уменьшить вдвое, но проектировщики этого не сделали.

      кременчуцька ГЕС срср
      Кременчугская ГЭС

      "Безусловно это делалось в спешке, что там проектировщики, что у нас здесь. Была эта "штурмовщина", желание немедленно отрапортовать, взять план или перенести села. Выигрывали полгода те, которые там ничего не решали, но закладывали бомбу замедленного действия" – отметил заведующий кафедрой Черкасского национального университета Анатолий Морозов.

      Строительством Кременчугского водохранилища навсегда затопили сотни гектаров пахотных земель, отселили две сотни сел, а 150 тысячи их жителей стали переселенцами.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины СССР Новости Кременчуга Новости Черкасс
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