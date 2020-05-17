62 страны поддержали независимое расследование причин Covid-19, США и Китай пока воздержались

Коалиция из 62 стран поддерживает совместную австралийскую и европейскую инициативу о проведении независимого расследования вспышки коронавируса.

Первой с подобной инициативой выступила Австралия. Впоследствии ее дипломатам удалось убедить в необходимости такого расследования и большинство европейских стран. По состоянию на 17 мая эту инициативу поддержало уже 62 страны, сообщает ABC NEWS.

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Эта инициатива становится все более популярной перед важной встречей Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая запланирована на понедельник, 18 мая, в Женеве

Всемирная ассамблея здравоохранения – это форум, с помощью которого Всемирной организацией здравоохранения руководят 194 страны-члена. Это самый высокий в мире орган по вопросам охраны здоровья и состоит из министров здравоохранения стран-членов.

В чем суть инициативы

Австралия была одной из первых стран, которая потребовала провести независимое расследование возникновения коронавируса. Однако после этого в Китае обвинили Австралию в политической атаке на страну. Поэтому Австралия решила заручиться международной поддержкой.

В инициативе ЕС, которую и поддержала Австралия, есть призыв к "беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке", "скоординированной ВОЗ международной реакции на здравоохранение относительно COVID-19". При этом там нет ни одного упоминания про Китай или город Ухань, откуда мог распространиться коронавирус.

Однако в инициативе подчеркивается, что ВОЗ должна сотрудничать со Всемирной организацией охраны здоровья животных для проведения научных и совместных полевых миссий" и "выявление зоонотичного источника вируса и пути его попадания в среду людей, включая возможных "промежуточных хозяев".

Китай и США пока против

Китай и США не поддержали эту инициативу. В Пекине очень остро реагируют на все вероятные расследование происхождения коронавируса, которые могут бросить тень на Китай. Зато США настаивают на более жестких формулировках, которые конкретно требуют выяснить, как вирус зародился в китайском городе Ухань.



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