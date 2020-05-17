62 країни підтримали незалежне розслідування причин коронавірусу, США та Китай поки утрималися

Коаліція з 62 країн підтримує спільну австралійську і європейську ініціативу про проведення незалежного розслідування спалаху коронавірусу.

Першою з подібною ініціативою виступила Австралія. Згодом її дипломатам вдалося переконати у необхідності такого розслідування і більшість європейських країн. Станом на 17 травня цю ініціативу підтримало вже 62 країни, повідомляє ABC NEWS.

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Ця ініціатива стає все популярнішою перед вадливою зустріччю Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка запланована на понеділок, 18 травня, в Женеві

Всесвітня асамблея охорони здоров’я – це форум, за допомогою якого Всесвітньою організацією охорони здоров'я керують 194 країни-члени. Це найвищий у світі орган з питань охорони здоров’я та складається з міністрів охорони здоров'я країн-членів

В чому суть ініціативи

Австралія була однією з перших країн, яка вимагала провести незалежне розслідування виникнення коронавірусу. Однак після цього в Китаї звинуватили Австралію в політичній атаці на країну. Тож Австралія вирішила залучитися міжнародною підтримкою.

В ініціативі ЄС, яку й підтримала Австралія, є заклик до "неупередженої, незалежної та всеосяжної оцінки", "скоординованої ВООЗ міжнародної реакції на охорону здоров'я щодо COVID-19". При цьому там немає жодної згадки про Китай чи місто Ухань, звідки міг поширитися коронавірус.

Однак в ініціативі наголошується, що ВООЗ повинна співпрацювати зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я тварин для проведення "наукових та спільних польових місій" та "виявлення зоонотичного джерела вірусу та шляхи його потрапляння середовище людей, включаючи можливу "проміжних господарів".

Китай та США поки проти

Китай та США не підтримали цю ініціативу. В Пекіні дуже гостро реагують на всі ймовірні розслідування походження коронавірусу, які можуть кинути тінь на Китай. Натомість США наполягають на більш жорстких формулюваннях, які конкретно вимагають з'ясувати, як вірус зародився в китайському місті Ухань.



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