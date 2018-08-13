65 тысяч евро за убийство осы: как Германия защищает вымирающие виды

В Германии выражение: "Берегитесь – осы", – приобрело новый смысл. Согласно новому законодательству пчелы, шмели и осы считаться вымирающими видами. Итак, за убийство, например, осы придется заплатить штраф. В разных федеральных землях размер штрафов колеблется от 5 тысяч до 50 тысяч евро. Больше всего из кармана надо будет выложить в Бранденбурге – 65 тысяч евро.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

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В Германии очень четкие законы. И если написано, что все дикие животные находятся под защитой – значит, их нельзя ловить, калечить или убивать без веских причин. Так же и их жилья, гнезда, ульи и тому подобное. Правда, как будет определяться наличие весомой причины у предполагаемого убийцы осы – не сообщается.

К слову, закон запрещает применение ловушек, в которых насекомые могут погибнуть. Поэтому гражданам предлагается подробная схема устройства, которым законно можно поймать осу. Поймать, конечно, чтобы потом – выпустить.

Самодельное устройство, с помощью которого можно "законно" поймать осу

И даже в том случае, когда в вашем дворе или доме поселились осы, вы не имеете права самостоятельно решать эту проблему. Зато обязаны обратиться за профессиональной помощью к природоохранному союзу, органам охраны окружающей среды или контроллерам защиты от вредителей. А они уже организуют "законное" и "правильное" переселение насекомых.

Напомним, первая помощь при укусе осы – тщательно промойте поврежденную область водой с антибактериальным или дезинфицирующим мылом, обработайте рану ваткой или тампоном из спирта, приложите к месту укуса что-нибудь холодное.