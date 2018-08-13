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65 тисяч євро за вбивство оси: як Німеччина захищає види, що вимирають

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65 тисяч євро штрафу за вбивство оси
65 тисяч євро штрафу за вбивство оси / Фото з відкритих джерел

У Німеччині вислів: "Стережіться – оси", – набув нового змісту. Згідно з новим законодавством бджоли, джмелі та оси вважатимуться видами, що вимирають. Отже, за вбивство, наприклад, оси доведеться заплатити штраф. У різних федеральних землях розмір штрафів коливається від 5 тисяч до 50 тисяч євро. Найбільше з кишені треба буде викласти у Бранденбурзі – 65 тисяч євро.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на Bild.

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У Німеччині дуже чіткі закони. Тож якщо написано, що всі дикі тварини перебувають під захистом – значить, їх не можна ловити, калічити або вбивати без вагомих причин. Так само і їх житла, гнізда, вулики тощо. Щоправда, як визначатиметься наявність вагомої причини у ймовірного вбивці оси – не повідомляється.

До слова, закон забороняє застосування пасток, у яких комахи можуть загинути. Тому громадянам пропонується детальну схему пристрою, яким законно можна упіймати осу. Упіймати, звісно, щоб потім – випустити.


Саморобний пристрій, за допомогою якого можна "законно" упіймати осу

І навіть у тому випадку, коли у вашому дворі чи помешканні поселилися оси, ви не маєте права самостійно вирішувати цю проблему. Натомість зобов'язані звернутися за професійною допомогою до природоохоронного союзу, органів охорони навколишнього середовища або контролерів захисту від шкідників. А вони вже організують "законне" і "правильне" переселення комах.

Нагадаємо, перша допомога при укусі оси – ретельно промийте пошкоджену область водою з антибактеріальним або дезінфекційним милом, обробіть рану ваткою або тампоном зі спирту, прикладіть до місця укусу щось холодне.

Теги: Законодавство
Джерело: 24 Канал
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