О направлениях гуманитарных коридоров 7 апреля рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
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На четверг, 7 апреля, Украина согласовала с российскими оккупантами 10 гуманитарных коридоров. Украинская сторона ожидает от врага соблюдения прекращения огня.
О направлениях гуманитарных коридоров 7 апреля рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
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