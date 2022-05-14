Из-за митинга полиция возбудила 9 административных дел. В частности, правоохранители задержали депутата Европарламента и лидера "Русского союза Латвии" Татьяну Жданюк, но вскоре отпустили ее.

Напомним В Латвии решили таки снести памятник "освободителям" в Риге: в России – ужасная истерика

Кого задержали правоохранители

Во время несанкционированного митинга полиция задержала 5 человек, 1 человек задержан за использование символов, прославляющих военную агрессию и еще 1 за использование символов тоталитарных режимов.

Кроме того, против еще одного задержанного открыли сразу два административных производства – за мелкое хулиганство и отказ ухаживать за ребенком, поскольку ухаживая за ребенком, этот человек был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В полиции подчеркнули, что продолжают работать в режиме повышенной готовности, поэтому на подобные инциденты должным образом будут реагировать по всей стране.

В Латвии демонтируют памятник "освободителям"

Согласно 13-й статье латвийско-российского договора, власти Латвии гарантировали защиту советских памятников на территории страны. Однако сейм страны снял юридические препятствия и прекратил действие настоящей статьи.

Соответственно, теперь в Риге демонтируют памятник "освободителям". Такое решение аргументируется тем, что символика советской армии все больше связана со зверствами и военными преступлениями россиян на территории Украины.

В России это вызвало подлинную истерику. У главы МИД Сергея Лаврова серьезно "подгорело" на этот счет. Он уже традиционно обвинил весь мир и Латвию в русофобии и "забвении своих обязательств".

В то же время, первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия готова забрать из Риги памятник советским "освободителям", который хотят снести.

Обратите внимание! 21 апреля Сейм Латвии принял заявление о российской агрессии и военных преступлениях в Украине, признав их геноцидом против украинского народа. На днях МИД Латвии внесло в "черный список" еще 102 россиян, в частности, известных российских актеров и режиссеров

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