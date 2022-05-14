Через мітинг поліція порушила 9 адміністративних справ. Зокрема правоохоронці затримали депутатку Європарламенту та лідерку "Російського союзу Латвії" Тетяну Жданюк, але невдовзі відпустили її.

Нагадаємо У Латвії вирішили таки знести пам'ятник "визволителям" у Ризі: у Росії – жахлива істерика

Кого затримали правоохоронці

Під час несанкціонованого мітингу поліція затримала 5 людей, 1 людину затримали за використання символів, які прославляють військову агресію та ще 1 людину за використання символів тоталітарних режимів.

Крім того, проти ще однієї затриманої особи відкрили одразу два адміністративні провадження – за дрібне хуліганство та відмову доглядати за дитиною, оскільки доглядаючи за дитиною, ця людина була в стані сильного алкогольного сп'яніння.

У поліції наголосили, що продовжують працювати у режимі підвищеної готовності, тому на подібні інциденти належним чином реагуватимуть по всій країні.

У Латвії демонтують пам'ятник "визволителям"

Згідно з 13-ю статтею латвійсько-російського договору, влада Латвії гарантувала захист радянських пам'ятників на території країни. Однак сейм країни зняв юридичні перешкоди та припинив дію цієї статті.

Відповідно тепер у Ризі демонтують пам'ятник "визволителям". Таке рішення аргументують тим, що символіка радянської армії все більше пов'язана зі звірствами та воєнними злочинами росіян на території України.

У Росії це викликало справжню істерику. У голови МЗС Сергія Лаврова серйозно "підгоріло" з цього приводу. Він уже традиційно звинуватив весь світ і Латвію у русофобії та "забутті своїх зобов'язань".

Водночас перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров заявив, що Росія готова забрати із Риги пам'ятник радянським "визволителям", який хочуть знести.

Зверніть увагу! 21 квітня Сейм Латвії прийняв заяву про російську агресію та воєнні злочини в Україні, визнавши їх геноцидом проти українського народу. Днями МЗС Латвії внесло до "чорного списку" ще 102 росіян, зокрема, відомих російських акторів і режисерів

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