Cтоит прочитать Как будут восстанавливать украинские города после победы: объяснение Зеленского
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В марте применят специальный механизм выплаты субсидий, льгот и денежных пособий. Он будет действовать в 7 областях, где сейчас проводятся активные боевые действия.
Источник:Министерство социальной политики Украины
Cтоит прочитать Как будут восстанавливать украинские города после победы: объяснение Зеленского
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