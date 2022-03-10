Варто прочитати Як відбудовуватимуть українські міста після перемоги: пояснення Зеленського
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У березні застосують спеціальний механізм виплати субсидій, пільг та грошових допомог. Він діятиме у 7 областях, де наразі проводять активні бойові дії.
Варто прочитати Як відбудовуватимуть українські міста після перемоги: пояснення Зеленського
Доповнюємо новину
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!