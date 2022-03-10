Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає 24 канал. За його словами, після війни, після нашої перемоги, ми відбудуємо все, що зруйнував ворог.

Читайте також: Лавров зізнався, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок в Маріуполі

Дуже швидко. Дуже якісно. Для кожного постраждалого міста буде створено спеціальну державну програму. Для відновлення. Я вже доручив уряду розпочати розробку,

– сказав президент.

Він наголосив, що Чернігів та Суми, Охтирка та Житомир, Ізюм, Маріуполь та всі міста, в які приходило зло, не бачитимуть і сліду від російського вторгнення.

"Найкращі архітектори. Найкращі компанії. Найкращі проєкти. Для кожного міста! Я хочу сказати про це на прикладі Харкова. Наш Харків, який зараз переживає найстрашніші страждання. Найстрашніші – з часів Другої світової війни", – розповів Зеленський.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!