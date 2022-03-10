Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает 24 канал. По его словам, после войны, после нашей победы, мы отстроим все, что разрушил враг.

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Очень быстро. Очень качественно. Для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа. Для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку,

– сказал президент.

Он отметил, что Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, изюм, Мариуполь и все города, в которые приходило зло, не будут видеть и следа от российского вторжения.

"Лучшие архитекторы. Лучшие компании. Лучшие проекты. Для каждого города! Я хочу сказать об этом на примере Харькова. Наш Харьков, который сейчас переживает самые страшные страдания. Самые страшные – со времен Второй мировой войны", – рассказал Зеленский.