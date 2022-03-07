По данным следствия, 7 действующих сотрудников полиции Луганщины предали украинское государство и перешли на сторону врага.

Важно На Юге Украины враг сосредоточил свои усилия сразу на 5 направлениях

Кроме того, один из фигурантов возглавил незаконно созданный вражескими силами на территории Луганской области "отдел полиции" так называемой "ЛНР".

Прокуроры областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовных производствах по фактам действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также государственной измены.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

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