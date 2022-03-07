На Таврическом направлении россияне удерживают границы Херсонской области. Ориентировочно у них есть до 17 батальоннотактических групп (БТГр).

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Основные усилия враг сосредоточил на направлениях:

Николаев – до 2 БТГр,

Вознесенск – до 2 БТГр,

Белгород-Днестровский – количество БТГр не указано,

Запорожье – до 4 БТГр;

Мариуполь – до 3 БТГр.

Как выглядят маяки наведения / Фото Вячеслав Чаус

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