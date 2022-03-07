На Таврическом направлении россияне удерживают границы Херсонской области. Ориентировочно у них есть до 17 батальоннотактических групп (БТГр).
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Основные усилия враг сосредоточил на направлениях:
- Николаев – до 2 БТГр,
- Вознесенск – до 2 БТГр,
- Белгород-Днестровский – количество БТГр не указано,
- Запорожье – до 4 БТГр;
- Мариуполь – до 3 БТГр.
Как выглядят маяки наведения / Фото Вячеслав Чаус
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