На Таврійському напрямку росіяни утримують рубежі Херсонської області. Орієнтовно вони мають до 17 батальйонно-тактичних груп (БТГр).

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Основні зусилля ворог зосередив на напрямках:

Миколаїв – до 2 БТГр,

Вознесенськ – до 2 БТГр,

Білгород-Дністровський – кількість БТГр не вказана,

Запоріжжя – до 4 БТГр;

Маріуполь – до 3 БТГр.



Як виглядають маяки наведення / Фото В'ячеслав Чаус

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