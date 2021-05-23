Читайте подборку о современных героях, жизненный путь которых достоин уважения, в материале 24 канала.

Вадим Василевский – четырехкратный Чемпион Мира по бодибилдингу



Фото из личного архива Вадима Василевского

"Чемпионами становятся те люди, у которых есть воля к победе"

Спортом Вадим начал заниматься с детства. В 20 лет принял участие в первом чемпионате среди юниоров в области и занял третье место.

В 2007 году, став чемпионом Украины, попадает в Национальную Сборную Украины по бодибилдингу и готовится к международным турнирам. Сейчас является 4-кратным чемпионом мира и чемпионом Европы. А также тренером Национальной сборной Украины по бодибилдингу в направлении "классический бодибилдинг", "смешанные пары", "мужской фитнес" и classic physique. Кроме того, возглавляет Луганскую областную федерацию по бодибилдингу и фитнесу.

Чемпионами становятся те люди, у которых есть воля к победе и спортивная злость. Ничто так не мотивирует, как проигрыш или не тот результат, которого ты хотел достичь. И это только толкает тебя вперед к твоим новым достижениям. Становление чемпиона – это прежде всего самодисциплина и самоконтроль,

– говорит мужчина.

Подготовку спортсмена к Чемпионату мира в 2014 году прервала российско-украинская война. Вадим Василевский тогда переехал вместе с семьей из Луганска в Киев и начал весь свой путь сначала.

Сейчас спортсмен готовится к Чемпионату мира, в планах – получить высшее звание заслуженного мастера спорта Украины. Также он тренирует и других спортсменов к международным соревнованиям. На данный момент он подготовил 8 чемпионов мира, 12 чемпионов Европы, 2-кратного абсолютного чемпиона мира и абсолютную чемпионку Европы. В 2021 году Сборная Украины заняла победное первое объединенное место и была признана лучшей командой Европы.

"Я рад за каждого, кого веду"



Фото з особистого архіву Вадима Василевського

Мои результаты мотивируют моих воспитанников, я и сам мотивируюсь их результатами. Одна из самых ярких моих эмоций, – когда я ехал на Чемпионат в Польшу со своим спортсменом и командой от Украины. Там мы стали первыми. На следующий день победил мой спортсмен, я был этому рад даже больше, чем за себя. Также мой спортсмен стал абсолютным чемпионом мира в 2019 году. Я рад за каждого, кого веду и готовлю к соревнованиям международного уровня,

– рассказал мастер спорта Украины международного класса.

Настоящие спортсмены, по мнению Василевского, должны пройти соответствующую дорогу, которая закаляет их характер и делает их сильными. Он также отметил: часто видит, как молодые спортсмены, которые становятся чемпионами Украины, но на международных соревнованиях занимают третьи места, не радуются таким результатам. Тогда Василевский сразу вспоминает себя и добавляет: все должно быть поэтапно.

"Не бывает такого, что ты сразу стал чемпионом, это – единичные случаи. Настоящие спортсмены проходят соответствующую дорогу, и это их закаляет. Они принимают любой подарок судьбы даже если становятся третьими. Потому что это результат, это то, чего ты добился. Причины всегда надо искать в себе и работать над собой. Настоящему спортсмену хочется жесткой конкуренции, тогда, – когда ты побеждаешь, то получаешь удовольствие. А когда конкуренции нет, то это не соревнование", – объяснил Василевский.

Волонтер Екатерина Дмитриевна



Фото из личного архива Екатерины Дмитриевны

"Мы никогда не входили ни в одну волонтерскую или политическую организацию"

Художница и волонтер Екатерина Дмитриевна рассказала, что любовь к Украине ей с сестрой родители привили с детства. В 17 лет она была активисткой Революции Достоинства. И с началом россиско-украинской войны начала заниматься волонтерством.

Мы стояли в магазинах и собирали продукты для наших военных. Передавали их волонтерским организациям и отправляли их на Восток, где также служил наш родной брат. Отправляли также и его бригаде, и другим. Мы никогда не входили ни в одну волонтерскую или политическую организацию и работали исключительно сами от себя. Сначала помогали военным. Затем мы прошли курсы аэроразведки и в 2018 году поехали работать на Восток,

– рассказала Екатерина Дмитриевна.



Фото из личного архива Екатерины Дмитриевны

"Такое большое количество детей, которое живет на первой линии фронта, я еще никогда не видела"

В 2019 году сестры переквалифицировали свой профиль волонтерства в помощь детям, живущим на первой линии фронта. Самая поездка состоялась на Новый год. Волонтеры организовали детям кинопоказ новогодних мультфильмов и привезли новогодние подарки.

"В 2019 году должен был состояться отвод войск в Золотом. Мы с сестрой приехала туда к добровольцам, и находились там около двух месяцев. Там было около 60 детей, живущих на первой линии войны. Тогда мы занимались местным населением и узнавали, что они нуждаются и передавали другим волонтерам. Они, по возможности, привозили для этих семей что-то необходимое. Я поняла, что такое большое количество детей, которое живет на первой линии я еще никогда не видела", – отметила волонтер.

По ее словам, некоторые из этих детей даже в кинотеатрах раньше не бывали. Показывали все исключительно на украинском языке, чтобы они слышали. Все это происходило в их местном клубе, где даже нет света.



Фото из личного архива Екатерины Дмитриевны

"Они всегда будут помнить, что жили под обстрелами на войне"

Волонтеры начали помогать также детям из сел Катериновка и Орехово, в Луганской области. По словам Екатерины, ее поразило, что ни один политик реально не занимается этими детьми и не дарит им "эти мгновения детства". Дети же всегда будут помнить, что жили под обстрелами на войне.

"Эти детские моменты им решили дарить я с сестрой, потому что государство не совершает никаких действий, даже не вывозит их в лагеря, чтобы подарить им какие-то эмоции. Они сейчас в очень сложной ситуации. Это дети войны и их детство не простое. У них очень большой стресс, они постоянно прячутся в домах, слышат выстрелы. Это не нормально, чтобы дети привыкали к войне", – рассказала волонтер.

Михаил Парфенов – руководитель Оболонского подразделения "Муниципальной Варты" Киева



Михаил Парфенов, второй слева / Фото из личного архива Михаила Парфенова

"Мы хотели, чтобы на улицах было безопасно, чтобы люди спокойно жили"

Михаил Парфенов, еще будучи ребенком, наблюдал за работой своих родителей, которые были майорами милиции. Сегодня он – сержант спецотряда Нацгвардиии в запасе, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу и руководитель Оболонского подразделения "Муниципальной Варты" города Киева и уже более 15 лет вместе с полицией охраняет общественный порядок города.

"Я очень горжусь, что прохожу мимо кабинет, где работала моя мать. Тяга к профессии моих родителей все же взяла свое. В 2017 году я познакомился с ветеранами ВСУ и АТО. У нас у всех было одинаковое желание – изменить Киев к лучшему. Мы хотели , чтобы на улицах было безопасно, чтобы люди спокойно жили в своем районе и городе. Я считаю, что на данный момент "Муниципальная варта" является весомым инструментом и выполняет множество задач по охране общественного порядка", – заявил Михаил Парфенов.

Мужчина рассказал, что является донором крови и помог спасти жизнь многим детям. Вместе с полицией выходит на патрулирование и помогает соблюдать карантинные меры, вызванные пандемией коронавируса.

"Это очень опасная болезнь и так случилось, что я сам заболел COVID-19. Врачи поначалу не обнаружили это. Я поехал к своей матери и заразил ее. Она умерла. Но я дальше продолжил службу, я понимаю, насколько это важная задача. Когда ты побывал в больнице и увидел эту смертность, то понимаешь, что работа, которую мы делаем, – нужна", – поделился мужчина.



Фото из личного архива Михаила Парфенова

Парфенов отметил, что бороться с преступностью приходится ежедневно.

Помню, как один преступник бил ногой пожилого человека по голове. Перед этим он разгромил витрину магазина. Мы его задержали и передали работникам полиции. Это такое зверское поведение. Однако, жизнь дедушке получилось спасти. Помню также ситуацию, когда человек упал с эпилепсией и мы вызвали скорую и также спасли жизнь человеку. Это наша ежедневная работа и постоянные наши будни, ведь полиция не всегда на всех улицах может выставить патрули,

– добавил мужчина.

Михаил Парфенов рассказывает, что в "Муниципальной Варте" большинство людей – это ветераны российско-украинской войны, это люди, "с большим чувством справедливости".

"Мы ходим в школы и рассказываем детям о нашей работе, чтобы молодежь придерживалась правопорядка, получила правильное спортивное и патриотическое воспитание. Чтобы эти дети любили свою страну, становились на ее защиту, были достойными гражданами своего государства и гордились тем, что они – украинцы" , – подытожил мужчина.

Руслан Смоловик – пожарный-спасатель

Фото из личного архива Руслана Смоловика

"Я считаю, что бояться – это глупо"

Руслан Смоловик работает в 7 государственной пожарно-спасательной части и является младшим сержантом защиты. В структуре ГСЧС работает 3 года.

"Когда я был ребенком и видел пожарную машину, это вызвало определенный восторг, но я не мечтал стать пожарным, и это не была моей целью жизни. Это все началось с любопытства. Здесь работал мой знакомый и предложил мне. Я непосредственно занимаюсь еще спортом, поэтому показалось, что это получится совмещать с работой. Я решил попробовать. Боюсь ли я огня? Конечно, да, но это не вызывает такой страх, как вызывает ступор. То есть, я знаю, что делать. Мне страшно, но я это делаю. Я считаю, что бояться – это глупо", – рассказал мужчина.

"Живешь в режиме "вечного ожидания"

Руслан Смоловик рассказывает, что пожары запоминаются только по тяжести. В частности, самым тяжелым для него был пожар в лесу.

Это постоянная угроза для жизни, нужно постоянно работать и двигаться. Я гасил лес один раз, но второй раз я бы точно не хотел. Это действительно трудно. Я, пожалуй, хотел бы сказать, что профессия психологически никак не влияет, но бывает морально тяжело, особенно, если это затяжной пожар. Ты устаешь физически и морально. Это не та профессия, где ты можешь сделать перерыв и отдохнуть. Здесь, если ты начал работу и не имеешь сил, то эти силы все равно найдутся,

– отметил он.

По словам спасателя, силы "как бы "берешь в кредит", а потом сутки дома отсыпаешься". На работе он всегда живет в режиме ожидания и никогда не знает, что будет через 5 минут: "Все может быть согласно распорядку дня, а когда срабатывает тревога, то все бросаешь и едешь. То есть, живешь в режиме "вечного ожидания".



Фото из личного архива Руслана Смоловика

Руслан Смиловик рассказал, что у пожарных четкий распорядок дня, который прописан в уставе. Люди в профессии всегда нужны, ведь она существует много веков, и пожары происходят постоянно.

Пожары есть и будут. Но это требует большой подготовки. Нельзя просто прийти и за год стать пожарным. Ты можешь получить определенные навыки, но, чтобы стать именно пожарным, – нужно постоянно учиться. Сколько я себя помню, я постоянно учусь чему-то новому и делаю какие-то новые открытия для себя. Это целый мир, и он не стоит на месте, здесь всегда прогресс,

– добавил мужчина.

"Наш главный враг – это время"

Когда человек хочет поступить сюда (учиться на спасателя – 24 канал), то должен выполнить определенные нормативы. Обычно, надо уметь уложиться во время. Кроме того, говорит Руслан Смоловик, надо пройти около семи психологических тестов: "В частности, тест, насколько ты рисковый и азартный, можешь ли ты быть командиром. Также, складывается психологический портрет, подходите ли вы этой профессии. Ты должен уложиться в вовремя. Наш главный враг – это время".

То есть, ты всегда соревнуешься со временем и чем быстрее, тем лучше. Надо всегда учиться, потому что структура носит название "чрезвычайные ситуации", а к чрезвычайным ситуациям невозможно подготовиться. Ты можешь только примерно по стандартам работать, но быть готовым на 100% тяжело. Поэтому необходима и физическая, теоретическая и психологическая подготовка. Сколько работаешь, столько и учишься,

– рассказал младший сержант защиты.

Николай Коротя – врач-хирург



Фото из личного архива Николая Короти

"Я не мог поехать как солдат, но я точно знал, что могу поехать как хирург"

Николай Коротя – врач-хирург в Первом добровольческом мобильном госпитале имени Николая Пирогова, преподаватель Национального медицинского университета имени Александра Богомольца, врач-хирург Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Учась на интернатуре, был активистом Революции Достоинства и медиком Майдана.

Он рассказал, что в вузе, где он работает, было много крымских татар. Они рассказывали о войне, которая началась в Крыму, как их выгоняют и притесняют там.

"Мы начали помогать им, зная информацию напрямую от студентов, родственники которых там проживали. От друзей я узнал, что они пошли в госпитальеры. Они мне сбросили сайт, где я заполнил анкету и попал в "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова". Туда отправлялись медики на ротацию. В ноябре 2018 года вышло попасть в больницу. Как раз было наступление и там требовался хирург. От друзей я слышал, что там не хватает врачей. Мне хотелось поехать и помочь. Я не мог поехать как солдат, но я точно знал, что могу поехать как хирург. Чувство было неоднозначное, было радостно и страшно", – вспомнил Николай Коротя.

"Даже с крыши больницы было видно флаги так называемых "ЛНР" и "ДНР", флаги России"

Николай Коротя из Киева отправился в Лисичанск. И уже 2 декабря 2018 года начал работать в больнице в городе Попасная, в Луганской области. Вспоминает, что в больницу, которая станет будущим местом работы, его подвозили украинские военнослужащие.

"Больница стояла на краю города, и в 500 метрах от выезда стоял наш блокпост. Другой город был оккупирован. Даже с крыши больницы было видно флаги так называемых "ЛНР" и "ДНР", флаги России. В больнице остался один врач-хирург. Главный врач должен был ездить между тремя городами и он не успевал оперировать. В отделении было 60 хирургических коек. И этот один хирург здесь работал. Туда привозили и военных и гражданских. У меня было круглосуточное дежурство. Сначала я жил в подвальном помещении, которое было сделано специально для медиков. Затем волонтеры сделали ремонт в палате, куда меня перевели", – рассказал врач-хирург.



Фото из личного архива Николая Короти

Военных, по словам врача, привозили, как правило, ночью или под утро с различными ранениями.

В коридоре волокита, слышу, что бегает много людей. Я вышел – и уже привезли военного. У него было очень тяжелое ранение – осколок залетел за бронежилет, пробил грудную клетку, диафрагму, печень и вышел. Тогда приехал главный врач-хирург АТО. У меня был стресс, неужели такое будет каждый день? Выстрелы не смолкали, не было такого дня, чтобы их не было. Первый месяц я, пожалуй, даже не выходил на улицу и постоянно был в этой больнице,

– говорит мужчина.

На Новый год 2018 года Николай Коротя поехал к родителям, но впоследствии снова вернулся на фронт еще на два месяца. По словам врача-хирурга, перед тем, как накрыть операционный стол, они должны были удачно провести обследование военного, к ним попадал. В частности, он вспоминает историю после артиллерийского обстрела оккупантов.

Тогда всегда собирали личный состав и считали, все ли есть и все ли в порядке. Однажды, солдата не досчитали. Через два дня ребята нашли его там, где он пропал без сознания и, возможно, в наркотическом состоянии. На санитарной машине его привезли к медикам. Он был перемотанный и весь в ранах.

Мы увидели, что у него проникающие раны. Кто-то перевязал его профессионально. Мы хотели положить его на операционный стол, но главный врач запретил. Сказал, что надо прежде всего сделать рентген. Когда мы просветили, то в животе увидели фигуру овальной формы. После этого эвакуировали полбольницы, приехали саперы. Впоследствии, как провели операцию, оказалось, что там была граната. Парень выжил, его состояние стабилизировали,

– рассказал мужчина.

Артем Кузьмич с позывным "Грот" – экс-боец ССО

Фото из личного архива Артема Кузьмича

Артем Кузьмич с позывным "Грот" в 2014 году в возрасте 18 лет приехал из Беларуси на российско-украинскую войну. Сначала был в добровольческих подразделениях, впоследствии стал бойцом Сил специальных операций и получил боевое ранение.

С 2014 года я пытался проявить себя в различных добробатах, в которых только можно. Как только прикрыли добровольческое движение и сделали возможным служить на контракте иностранцам, в 2016 году я пошел служить в 8-й полк УСН. Там я пробыл до ранения. На одном из заданий я наступил на мину, когда мы возвращались назад и мне оторвало полстопы,

– рассказал мужчина.

Артем Кузьмич рассказывает, что боевое ранение не помешало ему вернуться на службу, где он пробыл еще более 2 лет. По его словам, за человека и его действия должны говорить другие люди: "Почему я это показываю? Потому что я стараюсь, чтобы эта структура (УСН) развивалась. И, если я могу на собственном примере привлечь новые кадры, я стараюсь это делать".

Мужчина получил украинское гражданство. В Беларусь из-за собственной безопасности не ездил с 2014 года.

"По понятным причинам меня там сразу закроют. Как только я уехал, то в моем доме были обыски. Уголовное дело на меня не заводили, в розыск Интерпол меня не объявляли. Однако, один белорус, который был со мной и приехал воевать в 2014 году с Россией, после того как в 2015 году вернулся, его арестовали через несколько дней и посадили на 7 лет", – говорит экс-боец УСН.



Фото из личного архива Артема Кузьмича

После ранения мужчина на протезе начал заниматься джиу-джитсу и уже с первых месяцев тренировки начал занимать призовые места.

"Когда я начал заниматься джиу-джитсу, где можно получать нагрузки, где сама нога может отдыхать, я задался идеей популяризировать это среди людей с инвалидностью. Цель – выигрывать и показывать своим примером, что люди-ампутанты – конкурентные. Жизнедеятельность человека с ампутацией ничем не отличается от обычного человека. Например, я прыгал с парашютом, бегал, катался на мотоцикле, занимался скалолазанием. Чем отличается человек с ампутацией? Просто своим ресурсом: меньше пройти, пробежать, потому что нога просто устает. А спорт нужен всем. Как человек, проживший уже некоторое время с этим, могу сказать, что этот вид спорта – хороший выход", – говорит Артем Кузьмич.



Фото из личного архива Артема Кузьмича

Первые соревнования, в которых принял участие человек с позывным "Грот", прошли после 4 месяцев тренировок. В области мужчина занял 1-ое место. Затем стал участником Всеукраинских соревнований, где он также получил первенство в своей категории.

Если бы у меня было две стопы, я бы это не афишировал. Однако, поскольку за мной наблюдают люди, я хочу мотивировать, чтобы не было никаких суицидов, чтобы они брались за голову. Поэтому я хочу сказать, что никаких проблем нет, надо просто понимать свои ограничения и свои преимущества. В джиу-джитсу есть свои преимущества. С этим можно не просто жить и адаптироваться, а жить и пользоваться. Это очень ценная идея и я хочу это разгонять,

– добавил мужчина.

"Острота между жизнью и смертью может делать человека максимально счастливым"

По словам мужчины, человек, воюет, всегда знает, за какие ценности. Поэтому, вернувшись с войны, все должны понимать, что "их мир больше никогда не станет таким, каким был раньше, с боевым ранением человек или нет".

"На мир ты будешь уже по-другому смотреть. Что я бы посоветовал? Пользоваться этим, пользоваться своим уникальным опытом во всех сферах. Надо просто правильно развернуться и понять, что этот опыт уникален. И эта острота между жизнью и смертью может делать человека максимально счастливым. Когда человек оказывается на грани смерти, он может почувствовать жизнь по-настоящему. И это большой и важный ресурс, чтобы быть счастливым", – добавил участник росийско-украинской войны.

Алексей Новиков – самый сильный человек мира, стронгмен

Фото из личного архива Алексия Новикова

"Я видел семейную уважение к спортсменам"

Алексей Новиков – самый сильный человек мира 2020 и 2021 годов, обладатель четырех титулов, самый сильный человек Украины. Мужчина рассказывает, что в детстве наблюдал за соревнованиями спортсменов, которые выступали в Киеве и Украине.

Мой дедушка собирал оборудование. Я близко был знаком с этим всем, потому что он часто меня брал на различные соревнования. Такие спортсмены, как Василий Вирастюк и другие были рядом со мной. Я видел семейное уважение к спортсменам. Это и сформировало уважение к спорту,

– вспоминает Олеся Новиков.

Попав в колледж в 15 лет, он начал плодотворно заниматься в зале и показывать первые результаты: "Мой дедушка предложил мне пойти к тренеру по "Богатырских играх". Я попал к тренеру, который дал мне основную базу. С ним мы работали первые 2 – 4 года. У меня был хороший потенциал и уже через два месяца я выступил на соревнованиях и занял там третье место. В целом шло все хорошо, я занимал первые места, еще будучи молодым парнем, которому было только 18 – 19 лет.



Фото из личного архива Алексия Новикова

"Я сильно разочаровывался и уже думал над тем, чтобы завязать со своим спортом"

Алексей Новиков рассказывает, что самым тяжелым моментом для него, как для спортсмена стали соревнования в городе Дубай. За день до них ему сместили системы в спине и расслабили мышцы, которые держали спинные диски.

"У меня были высокие шансы выиграть и там был хороший денежный выигрыш. И тогда в этих деньгах я действительно остро нуждался. Когда я начал делать первое упражнение, я поломался и получил травму. Поэтому я проиграл все соревнования и еле-еле стал пятым. Отвратительно выступил, и моя реабилитация была очень продолжительной и тяжелой. Спина болела больше 3 месяцев и ничего не помогало. Я сильно разочаровывался и уже думал над тем, чтобы завязать со своим спортом. Но методом проб и ошибок, я восстановился и продолжил выступать", – говорит мужчина.



Фото из личного архива Алексия Новикова

По мнению Новикова, когда получаешь титул сильнейшего, самое важное – оставаться человеком.

Каково это быть самым сильным человеком планеты? Так же, как и обычным. Есть определенное осознание, что сейчас этот титул мой и в этом году сильнее меня на этой планете людей нет. Но то, что я вижу спортсменов, которые "ловят звезду" – это пугает. Я очень боюсь стать высокомерным. Для меня важно оставаться человеком, которым я был с самого начала. Конечно, все меняется, но обычные моменты: доброта и сочувствие должны оставаться в человеке. Это важно, по моему мнению,

– добавил Алексей Новиков.