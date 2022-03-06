Об этом на брифинге сообщила вице-премьер Ирина Верещук, передает 24 канал. По ее словам, гуманитарный коридор так и не заработал.

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У меня вопрос к посольствам, представителям власти Турции, Китая, Индии. Мы всю ночь с вами переписывались, как эвакуировать ваших граждан,

– отметила Верещук.

По ее словам, сегодня состоялся разговор президента Турции Эрдогана с агрессором и убийцей Путиным. Но знает ли турецкий лидер, что его 70 граждан не смогли вместе с тысячами украинцев уехать из Мариуполя.

"Они там прячутся, плачут, умирают от голода и они вместе с украинцами не смогли получить шанс выжить. Знают ли это те, кто принимает решение, чтобы дальше Путин проявлял свое зверство на гражданских", – подчеркнула вице-премьер.

Верещук призвала весь мир, чтобы он понял, что происходит.

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