Про це на брифінгу повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук, передає 24 канал. За її словами гуманітарний коридор так і не запрацював.

Читайте також: Росія збирається обстрілювати свої міста біля кордонів, щоб виправдати "загальну мобілізацію"

В мене питання до посольств, представників влади Туреччини, Китаю, Індії. Ми цілу ніч з вами листувались, щодо того як евакуювати ваших громадян,

– зазначили Верещук.

За її словами, сьогодні відбулася розмова Президента Туреччини Ердогана з агресором і вбивцею Путіним. Але чи знає турецький лідер, що його 70 громадян не змогли разом з тисячами українців виїхати з Маріуполя.

"Вони там ховаються, плачуть, помирають від голоду і вони разом з українцями не змогли отримати шанс вижити. Чи знають це ті, хто приймає рішення, щоб далі Путін проявляв своє звірство на цивільних", – наголосила віцепрем'єрка.

Верещук закликала весь світ, щоб він зрозумів, що відбувається.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!