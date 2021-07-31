41,2% граждан выступают за объединение Молдовы с Румынией. Кроме того, почти половина опрошенных хочет, чтобы страна вышла из СНГ.

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Присоединение Молдовы к организациям

71,6% респондентов выступает по присоединению Молдовы к Евросоюзу,

37,5% – за присоединение к Евразийскому союзу.

27,7% – в НАТО.

Заметим, вопросы задавали отдельно по каждому варианту.

Кстати, согласно опросу, 25,3% граждан поддерживает признание независимости "Приднестровской Молдавской Республики".

Рейтинг доверия к политикам

Президенту Маи Санду доверяют 38,9% опрошенных;

пророссийскому председателю "Партии социалистов" Игорю Додону – 20,3%;

руководителю партии "Шор" Илану Шору – 5,7%;

лидеру "Партии коммунистов" Владимиру Воронину – 4,3%;

председатель "Нашей партии" Ренату Усатому – 3%.

Кроме того, 52,4% считают, что дела в Молдове движутся в правильном направлении, иначе считают – 36,4%.

Обратите внимание! Опрос проводили по телефону в течение 21 – 28 июля 2021 года. В нем приняли участие 1 065 человек. Погрешность составляет 2,9%.