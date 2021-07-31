41,2% громадян виступають за об'єднання Молдови з Румунією. Крім того, майже половина опитаних хоче, щоб країна вийшла з СНД.
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Приєднання Молдови до організацій
- 71,6% респондентів виступає з приєднання Молдови до Євросоюзу,
- 37,5% – за приєднання до Євразійського союзу.
- 27,7% – до НАТО.
Зауважимо, питання ставили окремо з кожного варіанту.
До речі, згідно з опитуванням, 25,3% громадян підтримує визнання незалежності "Придністровської Молдавської Республіки".
Рейтинг довіри до політиків
- Президентці Маї Санду довіряють 38,9% опитаних;
- проросійському голові "Партії соціалістів" Ігорю Додону – 20,3%;
- керівнику партії "Шор" Ілану Шору – 5,7%;
- лідеру "Партії комуністів" Володимиру Вороніну – 4,3%;
- голова "Нашої партії" Ренату Усатому – 3%.
Крім того, 52,4% вважають, що справи у Молдові рухаються в правильному напрямі, інакше вважають – 36,4%.