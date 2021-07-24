"Кримінальному авторитету" заборонили в'їзд в Україну

Відомо, що 38-річний злочинець є громадянином Молдови. Тому українські правоохоронці відправили його на батьківщину.

До теми Кримінального авторитета із санкційного списку РНБО видворили з України

Зловмисник контролював діяльність етнічних злочинних груп, що "спеціалізувалися" на майнових злочинах та вимаганнях. Цим вони займалися на території Одеської та Миколаївської областей.


Ще одного злочинця видворили з України

Що відомо про санкції РНБО

  • 14 травня РНБО ввела санкції проти 650 "злодіїв у законі" та "кримінальних авторитетів". Більшість з них є іноземцями.
  • З того часу в Україні активно почали затримувати злочинців та депортувати їх.
  • 4 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні більше немає "злодіїв у законі", водночас "кримінальних авторитетів" залишилося ще 42.