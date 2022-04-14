Роскошный дом расположен возле Протасового яра в Киеве. 3-этажный дом площадью 772 квадратных метра в месяц стоит более 384 тысяч гривен, это около 13 тысяч долларов.

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Напомним, что жена Медведчука, Оксана Марченко, готовила побег мужа вместе с ФСБ России. По словам охранника, которого задержали вместе с нардепом, Медведчук скрывался в частном доме в Киеве, который якобы арендовала семья из Италии.

Описание дома, в котором скрывался Медведчук / Фото Dom.ria

Вилла расположена на участке 7 соток, содержит 6 комнат, сад, террасу, место для барбекю, гараж на 2 машины и место для парковки 3 машин.

В объявлении на сайте поиска жилья указано, что дом построен из качественных, натуральных материалов, а также обставлен дорогой мебелью и техникой ведущих европейских производителей.

Гостиная и кухня виллы / Фото Dom.ria

Также дом оснащен игровой комнатой и фитнес-залом.

Спальные комнаты в доме / Фото Dom.ria

Уборные дома за 13 тысяч долларов в месяц / Фото Dom.ria

Предложение актуально для любителей проводить время на природе, но которые живут в мегаполисе,

– указано в описании.

К счастью для украинцев, Виктор Медведчук еще не скоро сможет много времени проводить на природе.

Сад, терраса и место для отдыха / Фото Dom.ria

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