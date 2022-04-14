Розкішний будинок розташований біля Протасового яру у Києві. 3-поверховий будинок площею у 772 квадратних метрів в місяць коштує більше 384 тисяч гривень, це близько 13 тисяч доларів.

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Нагадаємо, що дружина Медведчука, Оксана Марченко, готувала втечу чоловіка разом з ФСБ Росії. За словами охоронця, якого затримали разом з нардепом, Медведчук переховувався у приватному будинку в Києві, який нібито орендувала сім'я з Італії.

Опис будинку, в якому переховувався Медведчук / фото Dom.ria

Вілла розташована на ділянці 7 соток, містить 6 кімнат, сад, терасу, місце для барбекю, гараж на 2 машини та місце для паркування 3 машини.

В оголошенні на сайті пошуку житла зазначено, що будинок побудований з якісних, натуральних матеріалів, а також обставлена дорогими меблями та технікою провідних європейських виробників.

Вітальня та кухня вілли / фото Dom.ria

Також будинок оснащений ігровою кімнатою та фітнес-залом.

Спальні кімнати у будинку / фото Dom.ria

Вбиральні будинку за 13 тисяч доларів в місяць / фото Dom.ria

Пропозиція актуальна для любителів проводити час на природі, але мешкають у мегаполісі,

– зазначено в описі.

На щастя для українців, Віктор Медведчук ще не скоро зможе багато часу проводити на природі.

Сад, тераса та місце для відпочинку / фото Dom.ria

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