71 % поддерживают создание армии ЕС: опрос показал настроения европейцев

Большинство граждан европейских стран поддерживают создание армии ЕС / EPA (иллюстративное изображение)
Большинство граждан стран Евросоюза выступают за создание собственных объединенных вооруженных сил на фоне российской агрессии. Уровень поддержки этой инициативы достиг 71 %, причем самые высокие показатели были зафиксированы в Румынии и Литве.
Как сообщает издание Politico со ссылкой на отчет "Trends 2026" аналитического центра GLOBSEC, жители континента выражают растущую озабоченность по поводу надежности партнерства с США.
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Каковы подробности?
Исследование охватило респондентов в 14 государствах трансатлантического пространства, среди которых 11 стран ЕС, Украина, Великобритания и Соединенные Штаты.
Румыния продемонстрировала самый высокий уровень одобрения военной интеграции блока – 82% опрошенных поддержали создание армии ЕС. В Литве этот показатель составил 78%, а во Франции – 75%.
Даже в странах с традиционно сдержанным отношением к общеевропейским оборонным структурам было зафиксировано большинство сторонников. В Польше и Болгарии совместные вооруженные силы одобряют по 70% опрошенных, а в Германии – 69%.
Поддержка НАТО и возвращение призыва
Стремление создать общие вооруженные силы не означает разрыва с альянсом. Около 77% респондентов в странах НАТО заявили, что проголосовали бы за сохранение членства в блоке.
В то же время 78% участников исследования в ЕС выступают за развитие собственных оборонных потенциалов параллельно с альянсом.
Кроме того, 64% респондентов в странах без обязательной военной службы высказались за возобновление призыва, прежде всего в Чехии, Франции, Германии и Словакии.
Отношение к США и война в Украине
Взгляды на Вашингтон свидетельствуют о нарастании трансатлантического кризиса доверия. Более трети респондентов в европейских странах теперь воспринимают США как угрозу своей безопасности.
Около половины опрошенных во Франции, Великобритании и Германии разделяют такую точку зрения. При этом Германия оказалась единственной страной, где статус Вашингтона как угрозы поддержало абсолютное большинство.
Немецкие респонденты также продемонстрировали особое отношение к войне в Украине. Около 40% опрошенных в ФРГ согласились с тезисом, что защита русскоязычного населения якобы оправдывала вторжение, а 39% считают Запад виновным в провоцировании конфликта.
Лишь чуть больше половины немцев признают борьбу Украины важной для безопасности своей страны. При этом почти 6 из 10 опрошенных в Германии считают приемлемыми территориальные уступки Украины в обмен на мир.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская армия, обладающая самым большим боевым опытом в Европе, может стать основой объединенных европейских сил обороны.В то же время для их создания необходимы конкретные шаги и политическая воля европейских стран.
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