71 % поддерживают создание армии ЕС: опрос показал настроения европейцев

Как сообщает издание Politico со ссылкой на отчет "Trends 2026" аналитического центра GLOBSEC, жители континента выражают растущую озабоченность по поводу надежности партнерства с США.

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Каковы подробности?

Исследование охватило респондентов в 14 государствах трансатлантического пространства, среди которых 11 стран ЕС, Украина, Великобритания и Соединенные Штаты.

Румыния продемонстрировала самый высокий уровень одобрения военной интеграции блока – 82% опрошенных поддержали создание армии ЕС. В Литве этот показатель составил 78%, а во Франции – 75%.

Даже в странах с традиционно сдержанным отношением к общеевропейским оборонным структурам было зафиксировано большинство сторонников. В Польше и Болгарии совместные вооруженные силы одобряют по 70% опрошенных, а в Германии – 69%.

Поддержка НАТО и возвращение призыва

Стремление создать общие вооруженные силы не означает разрыва с альянсом. Около 77% респондентов в странах НАТО заявили, что проголосовали бы за сохранение членства в блоке.

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В то же время 78% участников исследования в ЕС выступают за развитие собственных оборонных потенциалов параллельно с альянсом.

Кроме того, 64% респондентов в странах без обязательной военной службы высказались за возобновление призыва, прежде всего в Чехии, Франции, Германии и Словакии.

Отношение к США и война в Украине

Взгляды на Вашингтон свидетельствуют о нарастании трансатлантического кризиса доверия. Более трети респондентов в европейских странах теперь воспринимают США как угрозу своей безопасности.

Около половины опрошенных во Франции, Великобритании и Германии разделяют такую точку зрения. При этом Германия оказалась единственной страной, где статус Вашингтона как угрозы поддержало абсолютное большинство.

Немецкие респонденты также продемонстрировали особое отношение к войне в Украине. Около 40% опрошенных в ФРГ согласились с тезисом, что защита русскоязычного населения якобы оправдывала вторжение, а 39% считают Запад виновным в провоцировании конфликта.

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Лишь чуть больше половины немцев признают борьбу Украины важной для безопасности своей страны. При этом почти 6 из 10 опрошенных в Германии считают приемлемыми территориальные уступки Украины в обмен на мир.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская армия, обладающая самым большим боевым опытом в Европе, может стать основой объединенных европейских сил обороны.В то же время для их создания необходимы конкретные шаги и политическая воля европейских стран.