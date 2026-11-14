71% підтримують створення армії ЄС: опитування показало настрої європейців

Як повідомляє видання Politico з посиланням на звіт Trends 2026 аналітичного центру GLOBSEC, громадяни континенту висловлюють зростаюче занепокоєння щодо надійності партнерства зі США.

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Які подробиці?

Дослідження охопило респондентів у 14 державах трансатлантичного простору, серед яких 11 країн ЄС, Україна, Велика Британія та Сполучені Штати.

Румунія продемонструвала найвищий рівень схвалення військової інтеграції блоку – 82% опитаних підтримали появу армії ЄС. У Литві цей показник склав 78%, а у Франції – 75%.

Навіть у державах із традиційно стриманим ставленням до загальноєвропейських оборонних структур зафіксували більшість прихильників. У Польщі та Болгарії спільні збройні сили схвалюють по 70% опитаних, а в Німеччині – 69%.

Підтримка НАТО та повернення призову

Прагнення створити спільні збройні сили не означає розриву з альянсом. Близько 77% респондентів у країнах НАТО заявили, що проголосували б за збереження членства у блоці.

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Водночас 78% учасників дослідження в ЄС виступають за розбудову власних оборонних потужностей паралельно з альянсом.

Окрім того, 64% респондентів у країнах без обов'язкової служби висловилися за відновлення призову, передусім у Чехії, Франції, Німеччині та Словаччині.

Ставлення до США та війна в Україні

Погляди на Вашингтон засвідчили наростання трансатлантичної кризи довіри. Понад третина респондентів у європейських країнах тепер сприймають США як загрозу для своєї безпеки.

Близько половини опитаних у Франції, Великій Британії та Німеччині поділяють таку думку. При цьому Німеччина виявилася єдиною державою опитування, де статус Вашингтона як загрози підтримала абсолютна більшість.

Німецькі респонденти також продемонстрували особливе ставлення до війни в Україні. Близько 40% опитаних у ФРН погодилися з тезою, що захист російськомовних нібито виправдовував вторгнення, а 39% вважають Захід винним у провокації конфлікту.

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Лише трохи більше ніж половина німців визнають боротьбу України важливою для безпеки своєї країни. При цьому майже 6 із 10 опитаних у Німеччині вважають прийнятними територіальні поступки України в обмін на мир.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що українська армія, яка має найбільший бойовий досвід у Європі, може стати основою об'єднаних європейських сил оборони. Водночас для їхнього створення необхідні конкретні кроки та політична воля європейських країн.