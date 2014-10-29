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      75% привезенных бронежилетов простреливаются — боец батальона ОУН

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      Бойцы добровольческого батальона ОУН Антон Бондаренко и Вадим Торопов в студии Телеканала новостей "24" рассказали о ситуации в Песках и донецком аэропорту.

      По словам Антона Бондаренко, сейчас донецкий аэропорт обстреливают "Градами" каждую вторую ночь. 

      Позиционно идет война, наступления происходят только тактические, и перемирие террористы постоянно нарушают, — говорит доброволец. 

      Как рассказывает боец, добровольцы вместе с частями ВСУ просто вцепились в пригород Донецка. Когда происходила активная фаза боевых действий — полномасштабная война в конце августа, эти позиции сданы не были. 

      Потом, когда пришло так называемое перемирие — тогда на усиление незначительным частям военных были направлены более многочисленные подразделения, в том числе 95-й бригады, и другие, — говорит Антон. 

      Относительно потребностей бойцов, которые держат аэропорт, возможность доставить необходимые вещи есть. Говорят, что не хватает бронежилетов и автоматов. 

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      "Наш батальон зарегистрирован — это добровольцы, которые воюют с оружием, заимствованным у военных или трофейным, которое удалось получить в боях. Фактически, передовые посты, которые не дают обстреливать артиллерию — это бойцы добровольческого батальона ОУН", — отметил Вадим Торопов. 

      Сейчас особенно бойцам нужна теплая одежда — термобелье, носки. Бронежилеты, которые привозят — 75% из них простреливаются. 

      Даже воду не всегда вовремя привозят, — говорит боец добровольческого батальона ОУН Вадим Торопов. 

      "Бронежилеты куплены на деньги волонтеров, но они не являются качественными — идет отмывание средств. А государство вообще никакими бронежилетами не обеспечивает", — говорит Антон.

      Теги: Украина – Россия Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе война АТО Новости Донецка Волонтеры
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 29 октября 2014
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