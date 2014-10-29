75% привезенных бронежилетов простреливаются — боец батальона ОУН

Бойцы добровольческого батальона ОУН Антон Бондаренко и Вадим Торопов в студии Телеканала новостей "24" рассказали о ситуации в Песках и донецком аэропорту.

По словам Антона Бондаренко, сейчас донецкий аэропорт обстреливают "Градами" каждую вторую ночь.

Позиционно идет война, наступления происходят только тактические, и перемирие террористы постоянно нарушают, — говорит доброволец.

Как рассказывает боец, добровольцы вместе с частями ВСУ просто вцепились в пригород Донецка. Когда происходила активная фаза боевых действий — полномасштабная война в конце августа, эти позиции сданы не были.

Потом, когда пришло так называемое перемирие — тогда на усиление незначительным частям военных были направлены более многочисленные подразделения, в том числе 95-й бригады, и другие, — говорит Антон.

Относительно потребностей бойцов, которые держат аэропорт, возможность доставить необходимые вещи есть. Говорят, что не хватает бронежилетов и автоматов.

Читайте также: Нет поставки газа — нет транзита, в ЕС это понимают, — эксперт

"Наш батальон зарегистрирован — это добровольцы, которые воюют с оружием, заимствованным у военных или трофейным, которое удалось получить в боях. Фактически, передовые посты, которые не дают обстреливать артиллерию — это бойцы добровольческого батальона ОУН", — отметил Вадим Торопов.

Сейчас особенно бойцам нужна теплая одежда — термобелье, носки. Бронежилеты, которые привозят — 75% из них простреливаются.

Даже воду не всегда вовремя привозят, — говорит боец добровольческого батальона ОУН Вадим Торопов.

"Бронежилеты куплены на деньги волонтеров, но они не являются качественными — идет отмывание средств. А государство вообще никакими бронежилетами не обеспечивает", — говорит Антон.