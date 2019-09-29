78 годовщина трагедии в Бабьем Яру: как это было

Трагедия в Бабьем Яру – одно из самых жестоких преступлений гитлеровских оккупантов во время Второй мировой. По информации историков только в течение 29-30 сентября 1941 года там расстреляли 34 тысячи евреев. В общем, к 1943 году в Бабьем яру убили примерно 100 тысяч человек.

Среди невинно убитых – евреи и цыгане, которые жили в столице, украинская интеллигенция, военнопленные и даже те, кто лечился в психиатрической больнице. Словом, все, кого оккупанты считали своими врагами.

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Трагедии предшествовали взрывы на Крещатике 24 сентября. Отступая, Советы взорвали главную улицу, а немцы обвинили во всем евреев, чтобы оправдать их массовое уничтожение. Тогда весь Киев обклеили объявлениями: "Предписывается всем жидам города Киева и окрестностей собраться 29 сентября 1941 года в 8:00 часов утра."

Евреи послушались, потому что были уверены, что их будут отправлять в Палестину. На пересечении улиц Мельника и Дегтяревской их собралось более 30 тысяч. Немцы были шокированы, потому что рассчитывали на 5-6 тысяч, как в Каменец-Подольском, Житомире, Бердичеве и Белой Церкви, и планировали быстро справиться. Но расстрелы продолжались весь день. 29 сентября во рвах Бабьего Яра нашли свою смерть 22 тысячи евреев, еще больше 10 – на следующий день.



Поездом 29-30 сентября 1941 года расстреляли 34 тысячи евреев

Больше всего среди погибших было старых людей, женщин и детей. Как говорят историки, это, наверное, самая большая в Европе братская детская могила, так как в Бабьем Яру расстреляли 15 тысяч детей.

Однако евреи не единственные, кого расстреливали в Бабьем Яру. В 1941 – 1943 годах он стал братской могилой для тысяч советских военнопленных, коммунистов, цыган и украинских националистов. В частности, в феврале 1942 здесь расстреляли известную поэтессу и деятельницу ОУН Елену Телигу.

Отступая, немцы тщательно уничтожали доказательства своих преступлений. Они заставляли заключенных выкапывать и сжигать тела. Советская власть также не спешила рассказывать об этом месте. Трагедия 1961 года, когда селевой поток из Бабьего Яра сквозь прорванную дамбу затопил Куреневку, буквально смыл память о проведенных здесь массовых расстрелах.

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И хоть сейчас это – территория национального историко-мемориального заповедника, мемориального комплекса до сих пор нет. За пять лет там должен появиться многофункциональный музей, заверил руководитель организации, которая работает над созданием Мемориального центра Холокоста. Они уже провели архитектурный конкурс:

Две недели назад мы получили победителя. Это австрийская компания из Вены,

– пояснил гендиректор Мемориального центра Геннадий Вербиленко.



Проєкт Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

Правда, в Институте истории этот проект называют "попыткой частной мемориализации Бабьего Яра". Мол, этого хотят олигархи Фукс, Фридман, Хан и Пинчук, которые его финансируют. У историка Виталия Нахмановича к проекту немало претензий, и говорит, что они обоснованы. Мол, концепция фактически выбрасывает из Бабьего Яра все не еврейские жертвы. Он убежден, что строительство должно происходить на месте бывшего еврейского кладбища.

Как будет выглядеть Мемориальный центр Холокоста в Киеве – смотрите здесь.

Геннадий Вербиленко не скрывает: олигархи проект финансируют, но только частично. Больше рассчитывают на финансовую поддержку иностранных доноров, в частности диаспоры в США.

Мы взяли на себя обязательства оградить эту территорию, сделать там ландшафтный дизайн,

– подчеркнул Вербиленко.

Однако, специалисты Института истории и частного проекта сходятся в одном: судьба будущего мемориального комплекса зависит от позиции первых лиц государства и национальной политики исторической памяти.