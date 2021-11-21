О том, что Байден снова будет идти главой государства, издание пишет со ссылкой на слова десятков демократических стратегов и официальных лиц.
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Байден хочет снова в президенты
На виртуальном мероприятии по сбору денег в этом месяце Байден сказал небольшой группе доноров, что он планирует баллотироваться на второй срок,
– говорится в публикации.
Это заявление, пишет издание, политик сделал для сторонников Демократической партии, которые сомневаются в способности Байдена баллотироваться на второй срок из-за его возраста и уменьшения популярности.
Напомним, до сих пор американский лидер отвергал подход своего предшественника Дональда Трампа к объявлению кампании переизбрания сразу же после прихода на пост. Ожидается, что Байден сделает официальное заявление по истечении промежуточных сроков.
Падение рейтинга президента США
Рейтинг действующего главы Белого дома за последние пол года снизился более чем на 10 пунктов – до 40%. В частности, это обусловлено ростом инфляции и последствиями пандемии коронавируса.